Honduras declara organizaciones terroristas a Hamás y a la Guardia Revolucionaria de Irán

Tegucigalpa.

El Gobierno de Honduras anunció el jueves la designación del grupo islamista palestino Hamás y de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) como organizaciones terroristas.

La decisión, adoptada por instrucción del presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, fue comunicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que justificó la medida como parte de los ejes estratégicos de su política exterior y su postura de "rechazo al terrorismo y a su financiamiento".