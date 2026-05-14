Honduras y Estados Unidos logran acuerdos en migración, comercio, inversión y seguridad

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura informó este jueves que su gobierno sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios de Estados Unidos en la que se alcanzaron avances y compromisos en materia de migración, comercio, inversión y seguridad.

El encuentro se desarrolló en Casa Presidencial con la participación del subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Comerciales, Caleb Orr, y el director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, Ben Black. Por el Gobierno hondureño también participó la canciller Mireya Agüero.

De acuerdo con lo expuesto por el mandatario en comparecencia de prensa, durante la reunión se abordaron temas relacionados con puertos, aeropuertos, energía, infraestructura, carreteras e inversión, así como asuntos vinculados al combate al narcotráfico, la trata de personas, la seguridad y la migración.

Asfura indicó que en las conversaciones también se incluyeron aspectos relacionados con la política estadounidense sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS), de interés para la comunidad hondureña en ese país.

El presidente señaló que los funcionarios estadounidenses expresaron confianza en el rumbo del país y manifestaron su disposición de promover la inversión de capital estadounidense en Honduras, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral.

Asimismo, definió a Estados Unidos como el socio comercial más importante de Honduras y destacó que existen oportunidades de cooperación en distintas áreas estratégicas.