Honduras y Estados Unidos logran acuerdos en migración, comercio, inversión y seguridad

El presidente Nasry Asfura informó este jueves que su gobierno sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios de Estados Unidos en la que se alcanzaron avances y compromisos en materia de migración, comercio, inversión y seguridad.
El encuentro se desarrolló en Casa Presidencial con la participación del subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Comerciales, Caleb Orr, y el director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, Ben Black. Por el Gobierno hondureño también participó la canciller Mireya Agüero.
De acuerdo con lo expuesto por el mandatario en comparecencia de prensa, durante la reunión se abordaron temas relacionados con puertos, aeropuertos, energía, infraestructura, carreteras e inversión, así como asuntos vinculados al combate al narcotráfico, la trata de personas, la seguridad y la migración.
Asfura indicó que en las conversaciones también se incluyeron aspectos relacionados con la política estadounidense sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS), de interés para la comunidad hondureña en ese país.
El presidente señaló que los funcionarios estadounidenses expresaron confianza en el rumbo del país y manifestaron su disposición de promover la inversión de capital estadounidense en Honduras, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral.
Asimismo, definió a Estados Unidos como el socio comercial más importante de Honduras y destacó que existen oportunidades de cooperación en distintas áreas estratégicas.
Reformas y clima de inversión
El gobernante explicó que uno de los puntos centrales del diálogo fue la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y las reformas legales para mejorar el clima de inversión.
Según detalló, se expusieron iniciativas relacionadas con nuevas leyes en materia energética, así como reformas al Código Penal vinculadas a delitos como la extorsión y el narcotráfico, además de aspectos relacionados con la seguridad jurídica y política del país.
También mencionó las gestiones en torno a la Cuenta del Milenio y el trabajo con el Fondo Monetario Internacional como parte de los esfuerzos para impulsar el desarrollo nacional.
Finalmente, Asfura reconoció que la llegada de inversiones es un proceso gradual, pero reiteró el compromiso de su gobierno de continuar promoviendo a Honduras como un destino atractivo para el capital extranjero.