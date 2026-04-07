Con megacampaña enfrentarán crisis por basura en San Pedro Sula

La capital industrial de Honduras continúa sucia. Los sampedranos claman a las autoridades municipales porque aseguran que ya no soportan los promontorios de basura en las calles y denuncian deficiencias en la recolección de desechos sólidos en barrios y colonias.
Al recorrer distintos sectores se evidencia un problema persistente con la recolección. Los responsables lo atribuyen a factores climáticos; sin embargo, la situación se ha venido agravando desde hace varios meses.
Aunque los ciudadanos ya pagan por el servicio de recolección y disposición de desechos, además de una tasa denominada Ciudad Limpia establecida en el Plan de Arbitrios Municipal, para mañana, martes 8 de abril, se anuncia el lanzamiento de una mega campaña de limpieza sectorizada en la ciudad.
Se trata de una operación conjunta entre la Municipalidad de San Pedro Sula y la empresa recolectora Sulambiente, con el objetivo de enfrentar la acumulación de basura que, según denuncias ciudadanas, mantiene a la ciudad al borde de una emergencia sanitaria.
El operativo se desarrollará dentro del primer anillo de circunvalación, en el cuadrante suroeste. Participará personal municipal de barrido y cuadrillas de limpieza vial de Sulambiente.
Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, anunció la campaña, aunque algunos ciudadanos consideran que no se requiere un lanzamiento ni show, sino acciones inmediatas, dado que el servicio ya es pagado por la población.
LA PRENSA consultó a los encargados de supervisar la recolección en la municipalidad, quienes explicaron que reciben denuncias constantes por incumplimientos en las rutas por parte de la empresa recolectora.
Reconocieron que a diario se registra una cantidad considerable de reportes que evidencian acumulación de desechos sólidos en la vía pública. Estas denuncias son trasladadas a la empresa para su corrección; de lo contrario, se inicia un proceso de sanción.
Denuncias repetitivas
Explicaron que el origen de las denuncias varía: puede deberse al incumplimiento en la frecuencia de recolección, a la falta de cumplimiento de los horarios por parte de los vecinos o a generadores comerciales que producen grandes volúmenes de desechos.
La municipalidad también señaló que, en algunos casos, la acumulación ocurre porque ciudadanos trasladan y depositan desechos de forma clandestina en la vía pública, fuera de los horarios establecidos.
Según datos de la Dirección de Servicios Municipales (Dirsse), actualmente se recolecta un promedio mensual de 32,000 toneladas de basura, las cuales son trasladadas al relleno sanitario para su disposición final.
Además, se intervienen mensualmente alrededor de 29,000 kilómetros lineales con el servicio de limpieza vial para recolectar desechos dispersos.
“En consecuencia con las labores de recolección y limpieza en la ciudad, esta Municipalidad de San Pedro Sula paga, según tarifa mensual, a la empresa Sulambiente una media de 36.5 millones de lempiras por el correcto manejo y disposición de los desechos sólidos”, informó la alcaldía.
Las autoridades aseguraron que no existe deuda con la empresa recolectora y recordaron que el contrato vigente obliga a ambas partes a implementar medidas como inversión en equipos, capacitación de personal y campañas de concientización.
Indicaron que a corto plazo se espera una mejoría, aunque reconocen fallas y hacen un llamado a la ciudadanía a respetar los horarios de recolección y el uso adecuado de los espacios públicos.
Factores climáticos
Por su parte, Sulambiente atribuyó las fallas a factores climáticos. Representantes de la empresa explicaron a LA PRENSA que en los últimos meses se han registrado condiciones que generan retos logísticos en la operación.
A pesar de ello, sostienen que el servicio se ha mantenido de forma continua. “El servicio se mantiene operativo en toda la ciudad. En algunos casos pueden registrarse novedades puntuales asociadas a condiciones climáticas o a la disposición de residuos fuera de los horarios establecidos”, indicaron.
La empresa reiteró su compromiso con la ciudad y destacó que mantiene canales de atención activos para recibir reportes ciudadanos.
Ante este panorama y las constantes denuncias, la municipalidad y Sulambiente anunciaron un operativo masivo denominado “San Pedro Sula te queremos limpia”.
De acuerdo con la información oficial, la jornada se desarrollará durante cuatro días en distintos sectores, iniciando en Guamilito, Barandillas, Medina y Paz Barahona.
Los sampedranos esperan que el operativo sea permanente porque la basura sale diaria y la acumulación es evidente.