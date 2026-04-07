Con megacampaña enfrentarán crisis por basura en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

La capital industrial de Honduras continúa sucia. Los sampedranos claman a las autoridades municipales porque aseguran que ya no soportan los promontorios de basura en las calles y denuncian deficiencias en la recolección de desechos sólidos en barrios y colonias.

Al recorrer distintos sectores se evidencia un problema persistente con la recolección. Los responsables lo atribuyen a factores climáticos; sin embargo, la situación se ha venido agravando desde hace varios meses.

Aunque los ciudadanos ya pagan por el servicio de recolección y disposición de desechos, además de una tasa denominada Ciudad Limpia establecida en el Plan de Arbitrios Municipal, para mañana, martes 8 de abril, se anuncia el lanzamiento de una mega campaña de limpieza sectorizada en la ciudad.

Se trata de una operación conjunta entre la Municipalidad de San Pedro Sula y la empresa recolectora Sulambiente, con el objetivo de enfrentar la acumulación de basura que, según denuncias ciudadanas, mantiene a la ciudad al borde de una emergencia sanitaria.

El operativo se desarrollará dentro del primer anillo de circunvalación, en el cuadrante suroeste. Participará personal municipal de barrido y cuadrillas de limpieza vial de Sulambiente.

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, anunció la campaña, aunque algunos ciudadanos consideran que no se requiere un lanzamiento ni show, sino acciones inmediatas, dado que el servicio ya es pagado por la población.

LA PRENSA consultó a los encargados de supervisar la recolección en la municipalidad, quienes explicaron que reciben denuncias constantes por incumplimientos en las rutas por parte de la empresa recolectora.

Reconocieron que a diario se registra una cantidad considerable de reportes que evidencian acumulación de desechos sólidos en la vía pública. Estas denuncias son trasladadas a la empresa para su corrección; de lo contrario, se inicia un proceso de sanción.