Vecinos de la colonia Las Brisas ya no aguantan la acumulación de basura en sus calles

San Pedro Sula, Honduras

Sumado a la lentitud en la reconstrucción de los puentes que dan acceso a la colonia Las Brisas, los vecinos del sector realizan un enérgico llamado a las autoridades municipales, ya que aseguran no soportar el mal olor por la basura acumulada en las calles desde hace varios días.

La colonia Las Brisas está ubicada en el norte de la ciudad, específicamente en el sector conocido como Expocentro. Desde hace varios meses, sus habitantes enfrentan problemas con la recolección de basura, situación que se ha agudizado en las últimas semanas.

Los pobladores denuncian que requieren mayor atención por parte de las autoridades municipales. Además del problema de la basura, señalan que una cantidad considerable de lámparas de alumbrado público está en mal estado, lo que genera una situación de inseguridad que les preocupa.

“La ciudad de la línea para abajo sufre por la ausencia del tren de aseo, servicio que todos; ricos y pobres pagamos y muchos de nosotros puntualmente”, dijo Suyapa Ventura, residente de la colonia Las Brisas.

Ventura explicó que el número de atención al cliente que Sulambiente ha difundido no funciona, ya que no reciben respuesta. Añadió que la basura acumulada se ha convertido en un foco de infección e insalubridad, además de propiciar el aumento de roedores en las calles.

“Los perros rompen las bolsas y ya ni siquiera sabemos cuál es la frecuencia del tren de aseo en la colonia. Nos hemos comunicado a la municipalidad y a Sulambiente y no obtenemos respuesta. Pienso que, antes de seguir haciendo vados, deben atender esta problemática”, agregó.

Por su parte, José Aguilar, vecino del sector, expresó que considera decepcionante la falta de atención a las denuncias ciudadanas.