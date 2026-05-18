¿Qué encontraron en el celular de la mujer trans calcinada en El Cimarrón?

Las investigaciones del Ministerio Público continúan arrojando detalles sobre la muerte de tres personas encontradas carbonizadas en la aldea El Cimarrón, entre ellas Axel Obed Cerrato Pineda, una mujer trans conocida como Tatiana.
De acuerdo con las investigaciones iniciales, uno de los elementos clave en el caso habría sido la revisión del teléfono celular de Cerrato, situación que presuntamente detonó una serie de hechos violentos que terminaron en triple homicidio.
El Ministerio Público identificó a las otras dos víctimas como Alejandro José Marcia Reyes y Bowye Burke Midence, cuyos cuerpos fueron hallados junto a restos de la escena en una zona montañosa.
Los tres fueron reportados como desaparecidos desde el 10 de mayo, luego de haberse reunido en la vivienda de Axel Obed Cerrato en la colonia Monterrey, en Tegucigalpa.
Según las investigaciones preliminares, Alejandro y Bowye llegaron a la vivienda durante la tarde para compartir bebidas alcohólicas, en un encuentro que posteriormente escaló a una serie de hechos violentos.
El informe detalla que en el lugar también se habría solicitado droga a supuestos distribuidores, quienes llegaron posteriormente a la vivienda donde se encontraban las víctimas.
Las autoridades sostienen que entre los supuestos vendedores, presuntamente vinculados a estructuras criminales, se produjo un incidente armado luego de que una mascota mordiera a uno de ellos.
En ese momento, uno de los agresores habría reaccionado disparando contra el animal y posteriormente contra Axel Obed Cerrato, provocando su muerte en el lugar.
Tras el hecho, los responsables habrían tomado el teléfono celular de la mujer trans, el cual se convirtió en un elemento clave dentro de la investigación.
De acuerdo con el reporte del Ministerio Público, al revisar el dispositivo, los atacantes habrían encontrado información sensible, incluyendo imágenes y datos que relacionaban a las otras dos víctimas con otra estructura criminal.
Ese hallazgo en el celular de “Tatiana” habría intensificado la violencia del caso, según la línea de investigación que manejan las autoridades.
Posteriormente, Alejandro y Bowye también habrían sido asesinados, según la cronología reconstruida por los investigadores.
Se presume que las víctimas fueron trasladadas desde la capital hasta una zona montañosa de El Cimarrón, donde se ejecutó la destrucción de los cuerpos.
Alejandro y Bowye habrían sido colocados dentro de un congelador tipo freezer, mientras que el cuerpo de Axel fue embalado de forma separada antes de ser quemado.
Las autoridades han indicado que ya existen tres personas detenidas por este caso, aunque no descartan la participación de otros sospechosos vinculados a la estructura criminal investigada.