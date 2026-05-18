  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

¿Qué encontraron en el celular de la mujer trans calcinada en El Cimarrón?

El caso ha tomado un nuevo giro luego de que investigadores confirmaran que el contenido del celular de la mujer trans sería clave para esclarecer el triple crimen

¿Qué encontraron en el celular de la mujer trans calcinada en El Cimarrón?
1 de 15

Las investigaciones del Ministerio Público continúan arrojando detalles sobre la muerte de tres personas encontradas carbonizadas en la aldea El Cimarrón, entre ellas Axel Obed Cerrato Pineda, una mujer trans conocida como Tatiana.
¿Qué encontraron en el celular de la mujer trans calcinada en El Cimarrón?
2 de 15

De acuerdo con las investigaciones iniciales, uno de los elementos clave en el caso habría sido la revisión del teléfono celular de Cerrato, situación que presuntamente detonó una serie de hechos violentos que terminaron en triple homicidio.
¿Qué encontraron en el celular de la mujer trans calcinada en El Cimarrón?
3 de 15

El Ministerio Público identificó a las otras dos víctimas como Alejandro José Marcia Reyes y Bowye Burke Midence, cuyos cuerpos fueron hallados junto a restos de la escena en una zona montañosa.
¿Qué encontraron en el celular de la mujer trans calcinada en El Cimarrón?
4 de 15

Los tres fueron reportados como desaparecidos desde el 10 de mayo, luego de haberse reunido en la vivienda de Axel Obed Cerrato en la colonia Monterrey, en Tegucigalpa.
¿Qué encontraron en el celular de la mujer trans calcinada en El Cimarrón?
5 de 15

Según las investigaciones preliminares, Alejandro y Bowye llegaron a la vivienda durante la tarde para compartir bebidas alcohólicas, en un encuentro que posteriormente escaló a una serie de hechos violentos.
¿Qué encontraron en el celular de la mujer trans calcinada en El Cimarrón?
6 de 15

El informe detalla que en el lugar también se habría solicitado droga a supuestos distribuidores, quienes llegaron posteriormente a la vivienda donde se encontraban las víctimas.
¿Qué encontraron en el celular de la mujer trans calcinada en El Cimarrón?
7 de 15

Las autoridades sostienen que entre los supuestos vendedores, presuntamente vinculados a estructuras criminales, se produjo un incidente armado luego de que una mascota mordiera a uno de ellos.
¿Qué encontraron en el celular de la mujer trans calcinada en El Cimarrón?
8 de 15

En ese momento, uno de los agresores habría reaccionado disparando contra el animal y posteriormente contra Axel Obed Cerrato, provocando su muerte en el lugar.
¿Qué encontraron en el celular de la mujer trans calcinada en El Cimarrón?
9 de 15

Tras el hecho, los responsables habrían tomado el teléfono celular de la mujer trans, el cual se convirtió en un elemento clave dentro de la investigación.
¿Qué encontraron en el celular de la mujer trans calcinada en El Cimarrón?
10 de 15

De acuerdo con el reporte del Ministerio Público, al revisar el dispositivo, los atacantes habrían encontrado información sensible, incluyendo imágenes y datos que relacionaban a las otras dos víctimas con otra estructura criminal.
¿Qué encontraron en el celular de la mujer trans calcinada en El Cimarrón?
11 de 15

Ese hallazgo en el celular de “Tatiana” habría intensificado la violencia del caso, según la línea de investigación que manejan las autoridades.
¿Qué encontraron en el celular de la mujer trans calcinada en El Cimarrón?
12 de 15

Posteriormente, Alejandro y Bowye también habrían sido asesinados, según la cronología reconstruida por los investigadores.

¿Qué encontraron en el celular de la mujer trans calcinada en El Cimarrón?
13 de 15

Se presume que las víctimas fueron trasladadas desde la capital hasta una zona montañosa de El Cimarrón, donde se ejecutó la destrucción de los cuerpos.
¿Qué encontraron en el celular de la mujer trans calcinada en El Cimarrón?
14 de 15

Alejandro y Bowye habrían sido colocados dentro de un congelador tipo freezer, mientras que el cuerpo de Axel fue embalado de forma separada antes de ser quemado.
¿Qué encontraron en el celular de la mujer trans calcinada en El Cimarrón?
15 de 15

Las autoridades han indicado que ya existen tres personas detenidas por este caso, aunque no descartan la participación de otros sospechosos vinculados a la estructura criminal investigada.
Cargar más fotos