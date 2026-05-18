¿Quién es "El Demente", miembro del cartel del Diablo, ligado al crimen del pastor Óscar Núñez?

Las autoridades policiales confirmaron la captura del supuesto tercer implicado en la muerte del pastor Óscar Núñez, hallado sin vida en San José del Potrero, Comayagua. Se trata de un presunto integrante de la estructura criminal conocida como “Cártel del Diablo”.
El detenido fue identificado como Elvin Joel Palma Hernández, alias “El Demente”, de 26 años, originario y residente en Sulaco, Yoro.
De acuerdo con las investigaciones policiales, el joven sería miembro activo del cartel del Diablo, organización señalada por su presunta participación en secuestros, asesinatos, tráfico de drogas y otros hechos violentos que mantienen en zozobra a pobladores de distintos sectores de Yoro y el norte de Francisco Morazán.
La captura se realizó la tarde del domingo 17 de mayo mediante un operativo ejecutado por agentes del Equipo Móvil de Intervención en Yoro, adscritos a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC). Las autoridades también lo vinculan con el secuestro de Teodoro Felipe Dubón, hallado sin vida en febrero de este año.
Según las autoridades, alias “El Demente” estaría vinculado con el secuestro y posterior muerte del pastor Óscar Núñez. El líder religioso fue raptado el 20 de abril en el municipio de Yorito, Yoro.
El comisionado César Ruiz, jefe de la DPI en San Pedro Sula, aseguró que los avances en el expediente permitieron fortalecer los indicios contra el sospechoso.
“De acuerdo a la información obtenida por los peritajes, las declaraciones y otra serie de diligencias que han ayudado a cumplimentar el expediente, pues a esta persona se le vincula de forma directa de pertenecer a este grupo delictivo y de haber participado en las acciones que dieron con el secuestro y posterior muerte del pastor. Esta persona será traída en los próximos minutos para hacer el proceso administrativo correspondiente y ser presentado ante las autoridades competentes”, manifestó el funcionario.
Tras su captura, el sospechoso fue remitido a las autoridades judiciales competentes para continuar con el proceso legal correspondiente en los juzgados de San Pedro Sula, Cortés.
Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar el grado de participación de alias “El Demente” dentro de la estructura criminal, así como posibles vínculos con otros hechos violentos registrados en la zona norte del país.
En los últimos años, el denominado cartel del Diablo ha sido señalado por cuerpos de seguridad como una de las estructuras criminales con mayor presencia en áreas rurales y montañosas del país, donde presuntamente opera mediante amenazas, extorsiones y actividades relacionadas al narcotráfico.