¿Quién es "El Demente", miembro del cartel del Diablo, ligado al crimen del pastor Óscar Núñez?

“De acuerdo a la información obtenida por los peritajes, las declaraciones y otra serie de diligencias que han ayudado a cumplimentar el expediente, pues a esta persona se le vincula de forma directa de pertenecer a este grupo delictivo y de haber participado en las acciones que dieron con el secuestro y posterior muerte del pastor. Esta persona será traída en los próximos minutos para hacer el proceso administrativo correspondiente y ser presentado ante las autoridades competentes”, manifestó el funcionario.