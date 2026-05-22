Vacunación en San Pedro Sula apenas llega al 5% en medio de alerta por sarampión

San Pedro Sula, Honduras.

La baja respuesta ciudadana a la jornada nacional de vacunación mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de San Pedro Sula, justo cuando Honduras confirmó el primer caso importado de sarampión después de casi tres décadas. La Región Metropolitana de Salud reportó este viernes que, a dos semanas del inicio de la campaña nacional de inmunización, solo han logrado vacunar al 5% de la población meta, cifras que las autoridades consideran preocupantes ante el riesgo de enfermedades como el sarampión y la tosferina. La doctora Lesbia Villatoro, jefa de la Región Sanitaria, señaló que la baja participación en la jornada se debe en parte a la desconfianza que ha generado la desinformación, con teorías antivacunas que son difundidas en redes sociales muchas veces por personas que no cuentan con una certificación médica o respaldo científico. “Las cifras hablan de menos del 5% de cobertura y esto representa un riesgo porque la vacunación previene enfermedades y complicaciones que pueden terminar en muerte”, advirtió.

La funcionaria recordó que la jornada nacional de vacunación, que se desarrolla del 13 al 29 de mayo, tiene como meta inmunizar a más de 170,000 sampedranos. Entre ellos 33,000 niños que deben iniciar o completar sus esquemas de vacunación, 4,500 adolescentes con la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y más de 5,600 mujeres embarazadas que requieren la vacuna Tdap. Asimismo, las autoridades prevén aplicar la vacuna contra la influenza a unas 126,000 personas. No obstante, la cobertura actual continúa muy por debajo del avance esperado para esta etapa, ya que Salud estimaba alcanzar entre un 30% y 50% a mitad de la campaña, mientras que la meta final es llegar al 95% de la población objetivo. La preocupación se intensificó el jueves tras la confirmación del primer caso de sarampión en Honduras. Según Villatoro, el país logró mantenerse libre de esta enfermedad durante décadas gracias a altos niveles de inmunización que incluso habían colocado a Honduras entre los países referentes en la región.

Villatoro explicó que el sarampión es una enfermedad contagiosa. El virus se transmite por el aire mediante gotas de saliva, tos o estornudos y puede permanecer hasta dos horas en el ambiente. De acuerdo con estudios, una sola persona puede contagiar a otras 20. Entre los principales síntomas se encuentran la fiebre, tos, secreción nasal, conjuntivitis y erupciones en la piel. Aunque en muchos casos inicia como un cuadro respiratorio común, la enfermedad puede derivar en complicaciones graves como neumonía y encefalitis. La doctora subrayó que el riesgo no depende de la edad, sino de la falta de inmunización. No obstante, recordó que los menores de cinco años siguen siendo una de las poblaciones más vulnerables, debido a que muchos no han completado aún sus esquemas de vacunación.

Frente a este panorama, la Región Sanitaria Metropolitana ha ampliado las estrategias de vacunación con puntos móviles y jornadas especiales durante los fines de semana. Entre ellos figuran estaciones de autoservicio en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), vacunación en Diunsa San Fernando y puestos habilitados en la Gran Central Metropolitana.