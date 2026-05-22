Julissa Villanueva: policías asesinados en Corinto buscaban caletas durante allanamiento ilegal

Tegucigalpa, Honduras

Los cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) asesinados en Corinto, Omoa, participaban en un allanamiento ilegal y presuntamente buscaban caletas cuando fueron emboscados por una estructura criminal, afirmó este jueves la exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.

La exfuncionaria sostuvo que la operación en la que murieron los policías no cumplía con los protocolos establecidos y aseguró que los agentes estaban ejecutando una orden que calificó como arbitraria.

“Ellos estaban cumpliendo una orden arbitraria. Estaban realizando un allanamiento ilegal y se movilizaban en un solo vehículo. ¿Con qué motivación iban a un lugar donde supuestamente operaba una estructura criminal transnacional que los estaba esperando para asesinarlos?”, cuestionó Villanueva.

La exviceministra de Seguridad en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro señaló que el caso podría estar relacionado con problemas de corrupción e infiltración del crimen organizado dentro de los cuerpos de seguridad, incluyendo la Dipampco.

“Siempre hemos referido que en la Policía hay corrupción y esa corrupción y vinculación con la criminalidad organizada en la Dipampco no es la excepción. La situación que vimos ayer está ligada a temas de infiltración con el crimen organizado”, manifestó.

Villanueva aseguró que existen indicios de que la operación fue ejecutada sin las medidas de seguridad necesarias y que, de haberse seguido los procedimientos adecuados, se habrían establecido anillos de seguridad y coordinaciones con otras unidades policiales destacadas en la zona fronteriza.

Asimismo, indicó que ya existen testimonios relacionados con la investigación de los mandos suspendidos y sugirió que el objetivo de la incursión era localizar supuestas caletas vinculadas a actividades criminales.