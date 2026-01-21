Video de policías que prometen seguir siendo corruptos fue creado con IA

San Pedro Sula, Honduras

Un video que circula en redes sociales muestra a dos hombres, presuntamente policías hondureños, conversando en tono jocoso mientras hacen afirmaciones polémicas. En la grabación, uno de ellos dice que la Policía Nacional de Honduras es considerada “la más corrupta del mundo”, a lo que el otro responde que deben esforzarse más para mantener esa supuesta reputación. Sin embargo, el video es falso. Un análisis visual y técnico realizado por LA PRENSA Verifica confirmó que el contenido fue creado utilizando inteligencia artificial (IA). "La policía nacional de Honduras es considerada como la más corrupta del mundo en este 2026", dice literalmente la descripción de una entrada en TikTok, compartida más de 140 veces desde el 20 de enero.

En agosto de 2025, se viralizaron en Honduras unos datos publicados por Index Mundi, un sitio web que se presenta como especializado en estadísticas globales. Según el portal, Honduras encabezaría el listado de países con mayor nivel de corrupción policial en el mundo. La información se basaba en una supuesta "percepción ciudadana", que otorgaba al país una puntuación promedio de 8.21. Le seguían Paraguay, con 8.08, y Venezuela, con 8.05. Sin embargo, LA PRENSA Verifica explicó entonces por qué los datos compartidos no eran confiables. El sitio de Index Mundi no especifica la fecha exacta en la que fueron recopiladas las cifras, lo que impide establecer si corresponden a un período reciente o a años anteriores. De hecho, según el pie de página del portal, su última actualización general data de 2021. La misma información volvió a difundirse en enero de 2026 en Paraguay, donde las autoridades policiales rechazaron el informe que coloca al país sudamericano en el segundo lugar de este cuestionado índice de percepción de la corrupción policial.

Imágenes de IA

LA PRENSA Verifica realizó un análisis visual del video viral y detectó múltiples inconsistencias que evidencian el uso de inteligencia artificial en su creación. Una de las primeras anomalías identificadas es la barra de luces de la patrulla, que aparece colocada de forma horizontal, cuando usualmente se ubica de manera vertical en los vehículos policiales. Además, la bandera visible en el uniforme no corresponde a la de Honduras y el nombre de uno de los supuestos oficiales presenta caracteres extraños y difíciles de leer. Otro indicio claro es la presencia de una marca de agua con el nombre Sora, una herramienta de inteligencia artificial para la generación de videos con apariencia realista.

En todo caso, un análisis técnico con la herramienta Hive Moderation, que evalúa la probabilidad de que un contenido sea generado con IA, arrojó un resultado del 99.9%.

De forma complementaria, el audio fue examinado con la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector, que le asignó un puntaje de 2 sobre 100. Según la escala de esta herramienta, un puntaje bajo indica una alta probabilidad de que se trate de un audio manipulado o creado con tecnologías de clonación de voz.