Esta tabla que sitúa a Honduras con los precios de los combustibles más altos de Centroamérica tiene datos falsos

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una tabla con los precios de los combustibles correspondientes a la semana del 18 de mayo de 2026, en la que se posiciona a Honduras como el país con los carburantes más caros de Centroamérica. Sin embargo, el contenido tiene datos incorrectos. Los precios difundidos en el gráfico no coinciden con los datos oficiales publicados por la Secretaría de Energía para la semana del 18 de mayo de 2026, en el caso de Honduras. Además, LA PRENSA Verifica recopiló los precios de los combustibles en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, y constató que las cifras tampoco coinciden con las fuentes oficiales de cada uno de esos países centroamericanos. “Honduras: el país con los precios de los combustibles más altos de Centroamérica a partir del lunes 18 de mayo de 2026”, dice textualmente una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 17 de mayo de 2026.

Para la semana del 18 al 24 de mayo, la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) de la Secretaría de Energía oficializó un nuevo reajuste en los precios de los combustibles en Honduras, en el que la gasolina superior, la gasolina regular y el GLP vehicular registraron incrementos. Con esta actualización, el país acumuló 18 semanas consecutivas de alzas en las gasolinas, una tendencia influenciada por las tensiones geopolíticas y el conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel en Medio Oriente, factores que han impactado el mercado internacional del petróleo. La nueva estructura de precios reflejó aumentos sostenidos en las gasolinas, mientras que el queroseno y el diésel registraron reducciones.

No son los oficiales

Tras realizar una pesquisa en el sitio web de la Secretaría de Energía de Honduras, se encontró la tabla oficial de precios de los combustibles emitida para la semana del 18 al 24 de mayo de 2026.

Para realizar una comparación homogénea, los precios fueron convertidos a dólares estadounidenses con base en los tipos de cambio vigentes al 18 y 21 de mayo de 2026. La conversión, tomando como referencia el tipo de cambio vigente al 18 de mayo de 2026 (fecha señalada en la tabla), tiene los siguientes resultados: gasolina superior a 5.44 dólares, gasolina regular a 4.98 dólares y diésel a 5.20 dólares. En ambos casos, los precios difieren de los difundidos en la publicación desinformante.

Para el 21 de mayo, la conversión arrojó que el precio de la gasolina superior fue de 5,44 dólares; el de la gasolina regular, de 4,98 dólares; y el diésel, de 5,20 dólares. Se constató que estos valores no coinciden con los precios mostrados en la tabla viralizada en redes sociales. Además, una búsqueda inversa en Google con la imagen difundida permitió localizar una publicación en X de la Secretaría de Energía, en la que la institución desmiente los precios atribuidos a Honduras en la tabla verificada.

La Secretaría de Energía informa que la publicación difundida sobre supuestos precios de combustibles en Centroamérica no corresponde a información oficial ni validada técnicamente.



Los valores presentados para Honduras contienen inconsistencias metodológicas, incluyendo el uso... pic.twitter.com/wW8ZaybSbn — Secretaría de Energía de Honduras (@SENHnOficial) May 17, 2026

Precios en Centroamérica

Al realizar una búsqueda en Google con las palabras clave “precio de gasolina + Centroamérica + 18 de mayo”, se localizó el sitio web Global Petrol Prices , una plataforma que recopila y actualiza información internacional sobre los precios de los combustibles. El portal permitió consultar datos de instituciones energéticas oficiales de El Salvador , Nicaragua , Guatemala y Costa Rica , lo que facilitó la recopilación de información actualizada de cada país. Además, la plataforma indica que obtiene datos de entidades oficiales como la Secretaría de Energía, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, el Ministerio de Energía y Minas y RECOPE, entre otras. Los precios analizados incluyen gasolina superior, gasolina regular y diésel. Con base en esa información, LA PRENSA Verifica elaboró una tabla comparativa con los precios oficiales de los combustibles en Centroamérica, expresados en dólares estadounidenses. Asimismo, los precios fueron convertidos a dólares tomando como referencia los tipos de cambio vigentes al 18 y 21 de mayo de 2026, lo que permitió contrastar los valores, ya que cada país reporta los precios en su moneda local.

Según los datos regionales analizados, Honduras no es el país con los combustibles más caros de Centroamérica. Costa Rica registra los precios más altos de la región, seguida de Honduras y Guatemala. Más abajo se ubican Nicaragua y, finalmente, El Salvador. Para el 21 de mayo, con el tipo de cambio vigente de ese día, la distribución de precios es la siguiente: