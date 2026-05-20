Es IA el video en el que Asfura dice que impedirá que El Salvador opaque el sistema educativo hondureño

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un video del presidente Nasry Asfura en el que supuestamente admite haber bloqueado una ayuda humanitaria en educación proveniente de El Salvador y afirma que no permitirá que se opaque el sistema educativo del país. Sin embargo, el contenido es falso: el clip fue manipulado con inteligencia artificial (IA). La secuencia original corresponde a una entrevista realizada el 3 de mayo de 2019, en la que Asfura habló sobre el fallecimiento de su madre. “Honduras niega el acceso de paquetes escolares salvadoreños”, dice textualmente la descripción de una entrada en TikTok que ha sido compartido cientos de veces desde el 19 de mayo de 2026.

La Cancillería de Honduras denegó el ingreso a una delegación de El Salvador que pretendía entregar 1,900 paquetes escolares a niños con doble nacionalidad en la zona fronteriza entre ambos países, específicamente en el sector de Los Bolsones, en el municipio de Nahuaterique, La Paz. La comitiva salvadoreña llegó el 19 de mayo de 2026 encabezada por Karla Trigueros, ministra de Educación de El Salvador, según la información proporcionada. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras comunicó que no autorizó el ingreso porque algunos integrantes de la delegación portaban uniformes de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, incluida Trigueros. De acuerdo con el artículo 205, numeral 26, de la Constitución de la República de Honduras, el ingreso de personal militar extranjero uniformado requiere autorización previa del Congreso Nacional o una coordinación diplomática formal entre ambos Estados.

Video manipulado con IA

Una búsqueda inversa en Google, realizada con un fotograma clave del video difundido en redes sociales, permitió encontrar una secuencia publicada el 3 de mayo de 2019 en el canal de YouTube de HCH. Sin embargo, el contexto original es distinto al que se presenta en la publicación viral. En esa grabación, Nasry Asfura fue entrevistado cuando salía del velorio de su madre, por lo que el video original no guarda relación con la supuesta declaración que se le atribuye en redes sociales.

Además, un análisis técnico realizado por LA PRENSA Verifica identificó inconsistencias entre el audio y el movimiento de labios de Asfura. También se observaron movimientos poco naturales en el rostro y en la expresión corporal del mandatario. Estos elementos mostraron indicios de manipulación mediante inteligencia artificial. LA PRENSA Verifica también extrajo el audio del video viral y lo sometió a una herramienta de detección de contenido generado con inteligencia artificial de ElevenLabs. El análisis arrojó un 84% de probabilidad de que el audio hubiera sido creado con esa plataforma.