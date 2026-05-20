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Es IA el video en el que Asfura dice que impedirá que El Salvador opaque el sistema educativo hondureño

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

La secuencia viral usó imágenes de una entrevista de 2019 a Nasry Asfura y añadió un audio generado con inteligencia artificial para atribuirle falsamente declaraciones al presidente

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 16:32 -
  • Carlos Urrutia
Es IA el video en el que Asfura dice que impedirá que El Salvador opaque el sistema educativo hondureño

Fotografía a Nasry Asfura frente a dos banderas de Honduras cuando era candidato opositor por el Partido Nacional

 Imagen: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula un video del presidente Nasry Asfura en el que supuestamente admite haber bloqueado una ayuda humanitaria en educación proveniente de El Salvador y afirma que no permitirá que se opaque el sistema educativo del país.

Sin embargo, el contenido es falso: el clip fue manipulado con inteligencia artificial (IA). La secuencia original corresponde a una entrevista realizada el 3 de mayo de 2019, en la que Asfura habló sobre el fallecimiento de su madre.

“Honduras niega el acceso de paquetes escolares salvadoreños”, dice textualmente la descripción de una entrada en TikTok que ha sido compartido cientos de veces desde el 19 de mayo de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 20 de mayo de 2026

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 20 de mayo de 2026

 (Imagen: TikTok.)

La Cancillería de Honduras denegó el ingreso a una delegación de El Salvador que pretendía entregar 1,900 paquetes escolares a niños con doble nacionalidad en la zona fronteriza entre ambos países, específicamente en el sector de Los Bolsones, en el municipio de Nahuaterique, La Paz.

La comitiva salvadoreña llegó el 19 de mayo de 2026 encabezada por Karla Trigueros, ministra de Educación de El Salvador, según la información proporcionada. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras comunicó que no autorizó el ingreso porque algunos integrantes de la delegación portaban uniformes de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, incluida Trigueros.

De acuerdo con el artículo 205, numeral 26, de la Constitución de la República de Honduras, el ingreso de personal militar extranjero uniformado requiere autorización previa del Congreso Nacional o una coordinación diplomática formal entre ambos Estados.

Video manipulado con IA

Una búsqueda inversa en Google, realizada con un fotograma clave del video difundido en redes sociales, permitió encontrar una secuencia publicada el 3 de mayo de 2019 en el canal de YouTube de HCH.

Sin embargo, el contexto original es distinto al que se presenta en la publicación viral. En esa grabación, Nasry Asfura fue entrevistado cuando salía del velorio de su madre, por lo que el video original no guarda relación con la supuesta declaración que se le atribuye en redes sociales.

Además, un análisis técnico realizado por LA PRENSA Verifica identificó inconsistencias entre el audio y el movimiento de labios de Asfura. También se observaron movimientos poco naturales en el rostro y en la expresión corporal del mandatario.

Estos elementos mostraron indicios de manipulación mediante inteligencia artificial.

LA PRENSA Verifica también extrajo el audio del video viral y lo sometió a una herramienta de detección de contenido generado con inteligencia artificial de ElevenLabs. El análisis arrojó un 84% de probabilidad de que el audio hubiera sido creado con esa plataforma.

Captura de pantalla a un análisis realizado en ElevenLabs hecho el 20 de mayo de 2026.

Captura de pantalla a un análisis realizado en ElevenLabs hecho el 20 de mayo de 2026.

 (Imagen: ElevenLabs.)

La revisión confirmó que el video original de una entrevista realizada a Nasry Asfura el 3 de mayo de 2019 fue editado para incorporar un audio generado con inteligencia artificial.

Por lo tanto, es falso que Nasry Asfura haya dicho que “no permitirá que se opaque el sistema educativo”. En realidad, se manipuló con inteligencia artificial un video publicado hace siete años para atribuirle falsamente esa declaración al mandatario hondureño.

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ENGAÑOSO

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SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Carlos Urrutia
Carlos Urrutia
Periodista

Fact-checker de EL HERALDO y La Prensa Verifica, en donde combate la desinformación en línea. Conoce de SEO y periodismo digital. Estudiante de Periodismo en la UNAH.

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