Ni la ivermectina ni la hidroxicloroquina curan el hantavirus

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que la ivermectina y la hidroxicloroquina funcionan como tratamiento contra el hantavirus. Los mensajes también sugieren que la Organización Mundial de la Salud (OMS) minimiza el supuesto efecto positivo de estos medicamentos.
Sin embargo, la afirmación es falsa. Hasta la fecha de redacción de este artículo de verificación, no existe un tratamiento específico o exclusivo contra el hantavirus, de acuerdo con información atribuida a la OMS. Además, el texto revisado no presenta evidencia científica que demuestre que la ivermectina o la hidroxicloroquina sean efectivas para tratar esta enfermedad.
“La organización mundial de engaños ya está tratando de detener la ivermectina para el hantavirus. Sabes lo que significa. Tienen inyecciones letales para venderte. Otra vez la guerra contra la ivermectina. Si sirve para el covid, sirve para el hantavirus”, dice literalmente una entrada en X/Twitter que ha sido compartida decenas de veces desde el 10 de mayo de 2026.
El hantavirus es una enfermedad transmitida por roedores, principalmente por el contacto con heces, orina o saliva de animales infectados. El 2 de mayo, la OMS reportó un brote relacionado con una variante detectada en el crucero británico MV Hondius, que navegaba en océano abierto desde Argentina hacia Cabo Verde, en África.
El brote dejó tres personas fallecidas. Luego, el 15 de mayo, la OMS confirmó 10 casos positivos, de los cuales ocho correspondían a la cepa Andes del hantavirus, considerada la única variante conocida con capacidad de transmisión entre humanos.
Un día antes, el número de contagios reportados era de 11; sin embargo, la organización explicó que un pasajero estadounidense, que inicialmente obtuvo un resultado “levemente positivo”, dio negativo posteriormente en las pruebas PCR.
No hay tratamiento
Un chequeo previo de LA PRENSA Verifica confirmó que, hasta la fecha de publicación de ese contenido, no existía un tratamiento específico avalado para combatir el hantavirus.
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Hantavirus + tratamiento” condujo a un artículo de la OMS, en el que se aclara que actualmente no existe un tratamiento específico ni una vacuna aprobada contra esta enfermedad.
Otra pesquisa, con la pregunta “¿para qué sirve la ivermectina?”, llevó a un artículo de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).
El documento explica que, en humanos, las tabletas de ivermectina están aprobadas únicamente en dosis específicas para tratar algunos parásitos intestinales. Además, existen formulaciones tópicas para tratar piojos y afecciones cutáneas como la rosácea.
La FDA también advirtió que la ivermectina fue utilizada para desinformar durante la pandemia de covid-19, al atribuirle falsamente propiedades terapéuticas no comprobadas.
EH Verifica tampoco encontró evidencia científica de que la ivermectina funcione como tratamiento contra el hantavirus.
Además, diversas búsquedas permitieron constatar que la hidroxicloroquina se utiliza en el tratamiento de enfermedades autoinmunes, como el lupus. Sin embargo, no se halló evidencia científica que respalde su uso como tratamiento contra el hantavirus.
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Ivermectina + tratamiento + hantavirus” llevó a una verificación de AFP Factual, medio integrante de LatamChequea, al igual que EH Verifica.
En ese artículo, AFP consultó a especialistas en medicina, quienes explicaron que los pacientes con síntomas de hantavirus reciben “terapia de apoyo”, que incluye hidratación y atención a complicaciones respiratorias, pero aclararon que no existen pruebas de que la ivermectina sea efectiva para tratar esta enfermedad.
Por lo tanto, es falso que la ivermectina y la hidroxicloroquina estén avaladas como tratamientos contra el hantavirus. No existe evidencia científica de que su uso prevenga o cure esta afección.