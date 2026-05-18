Presupuesto del TSC subió 72%, pero no se duplicó como dice María Antonieta Mejía

"Se le duplicó el presupuesto del TSC", aseguró (desde el 1:57:29).

San Pedro Sula, Honduras María Antonieta Mejía, designada presidencial de Nasry Asfura, afirmó que el Presupuesto General de la República 2026 duplica los fondos asignados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en comparación con el año anterior.

EH Verifica solicitó a María Antonieta Mejía la fuente en la que basó su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.

Ese incremento equivale a 326,487,306 lempiras adicionales, es decir, aproximadamente un 72.3% más respecto al monto asignado el año anterior. Sin embargo, el aumento no representa una duplicación del presupuesto, ya que para duplicarse debía alcanzar 903,156,752 lempiras.

No obstante, su aseveración es falsa . Un análisis de los decretos presupuestarios muestra que el presupuesto del TSC sí aumentó entre 2025 y 2026, al pasar de 451,578,376 lempiras a 778,065,682 lempiras.

EH Verifica revisó la declaración de María Antonieta Mejía con base en los datos oficiales contenidos en los decretos presupuestarios de 2025 y 2026, publicados en el Diario Oficial La Gaceta.

El Presupuesto General de la República de 2026 fue aprobado mediante el Decreto Legislativo No. 62-2026 , mientras que el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal de 2025 está contenido en el Decreto Legislativo No. 4-2025 .

Según el Decreto No. 4-2025, el presupuesto asignado al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para 2025 fue de 451,578,376 lempiras.

En tanto, el Decreto No. 62-2026 establece que el presupuesto del TSC para 2026 asciende a 778,065,682 lempiras.

Para verificar la afirmación, EH Verifica comparó ambas asignaciones oficiales con el objetivo de determinar si el aumento entre un año y otro constituye una duplicación real.

El análisis confirma que el presupuesto del TSC sí registra un incremento entre 2025 y 2026, lo que refleja una mayor asignación de recursos para la institución encargada del control y la fiscalización del gasto público.

Sin embargo, una duplicación presupuestaria implica que el monto de 2026 sea exactamente el doble del aprobado en 2025. Es decir, el presupuesto tendría que alcanzar aproximadamente 903,156,752 lempiras para considerarse duplicado.

Al comparar ambas cifras, el aumento fue de 326,487,306 lempiras respecto al año anterior, pero no alcanzó el 100%.

En términos porcentuales, el presupuesto del TSC para 2026 representa un incremento aproximado del 72% frente al presupuesto de 2025, no un aumento del 100%, como implicaría una duplicación.

Henry Rodríguez, economista, explicó que, en términos técnicos de finanzas públicas, duplicar un presupuesto supone un crecimiento del 100% respecto al monto previo, condición que no se cumple en la aseveración de la funcionaria.

“Duplicar es multiplicar por dos, tiene que ser un incremento del 100%”, aseguró Rodríguez.

Por lo tanto, la afirmación de María Antonieta Mejía es falsa. Aunque el presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas sí aumentó entre 2025 y 2026, al pasar de 451,578,376 a 778,065,682 lempiras, el incremento equivale aproximadamente al 72% y no a una duplicación.