Es falso que retiraron retrato de Xiomara Castro de Casa Presidencial

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan imágenes que supuestamente muestran un espacio vacío en una de las paredes del salón de reuniones de Casa Presidencial. Las publicaciones afirman que el Gobierno retiró el retrato de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026). Sin embargo, la versión es falsa. El espacio ubicado entre los retratos de los expresidentes Manuel Zelaya (2006-2009) y Ricardo Maduro (2002-2006), como se observa en la desinformación, corresponde, de manera protocolaria, al sitio donde se coloca temporalmente el retrato del mandatario saliente al cierre de cada administración. En realidad, el cuadro de Xiomara Castro permanece en el mismo salón, ubicado junto al del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), conforme al orden cronológico de los mandatos presidenciales, corroboró LA PRENSA Verifica. Además, la imagen que despliega el contenido a modo de prueba está hecha con inteligencia artificial (IA). “Nasry Asfura eliminó el retrato de la presidenta Xiomara Castro de Casa Presidencial”, dice literalmente una publicación de Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 15 de mayo de 2026.

El bulo fue amplificado por Clara López, diputada del partido Libertad y Refundación (Libre); Luis Redondo, exdiputado; y Eduardo Enrique Reina, excanciller. El 28 de abril de 2026, el Congreso Nacional aprobó retirar el retrato de Luis Redondo de la sede del Poder Legislativo. La moción fue presentada por Rashid Mejía, diputado del Partido Liberal, quien argumentó la supuesta “ilegalidad” de Redondo al ejercer como presidente del Congreso Nacional. Según Mejía, la permanencia de Redondo en ese cargo durante el gobierno de Xiomara Castro constituyó una “usurpación del poder del Estado”. La iniciativa fue aprobada por el pleno y, posteriormente, el retrato fue retirado del Legislativo.

No ha sido retirado

Una revisión en las redes sociales de Radio Nacional, medio estatal, permitió ubicar un video en el que José Argueta, secretario de Comunicación, explica que los retratos de los expresidentes están colocados según el orden cronológico de sus administraciones. En la secuencia también se observa que el retrato de Xiomara Castro permanece colocado junto al del expresidente Juan Orlando Hernández. Argueta detalló que, al finalizar cada administración, el retrato del mandatario saliente es ubicado temporalmente en el espacio central del salón, donde actualmente aparece el escudo nacional.

Luego, la imagen es reubicada de acuerdo con el orden histórico de los gobiernos. Por esa razón, el cuadro de Xiomara Castro ya no ocupa el espacio central que mostraban las publicaciones virales, sino el lugar que le corresponde cronológicamente dentro de la galería presidencial. La misma búsqueda permitió encontrar una nota de El Heraldo en la que se muestra cómo permanece actualmente el retrato de Xiomara Castro dentro del salón presidencial, lo que descarta que haya sido removido. La publicación también aclara que en Casa Presidencial existen tres salones donde se exhiben retratos de mandatarios hondureños. No obstante, el cuadro de Castro continúa en el mismo recinto donde fue colocado al finalizar su administración, únicamente reubicado conforme al orden cronológico de los presidentes. Además, la imagen que la desinformación usa como supuesta prueba habría sido generada con inteligencia artificial, según un análisis técnico realizado con la herramienta DeepIA, que arrojó un 9% de probabilidad de que sea contenido real.