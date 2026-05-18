Video donde las FF AA quedan en silencio tras llamado de Asfura está editado

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video en el que aparece Nasry Asfura, presidente de Honduras, frente a un atril, preguntando con tono enérgico: “¿Cómo está la moral?”, mientras se observa a tropas de las Fuerzas Armadas formadas en silencio. La edición del metraje sugiere que los militares no respondieron al llamado de Asfura. Sin embargo, esa versión es falsa: el material fue editado. En las secuencias oficiales difundidas el 14 de mayo por el Gobierno y las Fuerzas Armadas se observa que los uniformados sí respondieron a la pregunta del mandatario. “Una falta de respeto no responder al presidente de la República”, dice textualmente una publicación en TikTok que ha sido compartida más de 6,000 veces desde el 15 de mayo de 2026.

El 14 de mayo, las Fuerzas Armadas ascendieron a unos 148 oficiales durante una ceremonia realizada en el Campo de Parada Marte, luego de que el Congreso Nacional aprobara la nómina remitida por la Secretaría de Defensa, como ocurre cada año. Durante este tipo de actos, el presidente, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, suele preguntar a los militares: “¿Cómo está la moral?”. La frase busca medir el ánimo, la motivación y la disposición de las tropas para cumplir sus misiones, así como su confianza en el alto mando, su resiliencia ante situaciones de riesgo y la cohesión interna de la institución.

Video editado

Una revisión de las redes sociales del Gobierno ( 1 , 2 , 3 ) permitió ubicar un video publicado en Facebook el 14 de mayo, en el que aparece el mismo traje usado en la desinformación. La diferencia es que, en la versión original, sí se escucha la respuesta de los miembros de las Fuerzas Armadas a la pregunta del presidente. A partir del segundo 10 se aprecia que las tropas responden: “¡Alta, bien alta, a 3,500 pies de altura, como es mi deber mantenerla!”. Una búsqueda en el perfil de Facebook de las Fuerzas Armadas también permitió localizar un clip con imágenes de la ceremonia de ascenso. Al igual que en el video difundido por el Gobierno, en esta publicación los efectivos militares responden a la pregunta de Nasry Asfura.

#AscensosFFAA || El Presidente Constitucional de la República y Comandante General de las #FFAA, Nasry Juan Asfura, dirigió un mensaje especial durante la ceremonia de ascensos, reconociendo la entrega, disciplina y compromiso de los oficiales ascendidos, exhortándolos a... pic.twitter.com/3jDyw6IQss — Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) May 14, 2026