La última publicación de Bowye Burke, uno de los calcinados en El Cimarrón

Bowye Burke había construido parte de su vida entre Honduras y Estados Unidos, país donde residió durante un tiempo en la ciudad de Nueva Orleans, experiencia que solía compartir en sus redes sociales como una etapa importante de su historia personal.
Sin embargo, ese pasado que mostraba con frecuencia en redes sociales contrasta con el desenlace violento que tuvo en Honduras, donde fue asesinado y posteriormente hallado sin vida dentro de un freezer en la aldea El Cimarrón.
Sus publicaciones en redes sociales reflejaban una vida activa, con viajes constantes, salidas a la playa, visitas a centros nocturnos y reuniones con amigos, además de experiencias fuera del país como su estadía en Cancún, México.
En su perfil de Facebook, donde acumulaba cerca de dos mil seguidores, Bowye se mostraba como una persona extrovertida y cercana a su círculo social, sin ocultar aspectos de su vida cotidiana.
De acuerdo con la información, vivió legalmente en Nueva Orleans por un período antes de regresar a Honduras, sin imaginar que su vida terminaría de forma violenta meses después. El 5 de mayo, Bowye realizó su última publicación en Facebook, compartió un recuerdo y escribió: "Desde los archivos, el tiempo pasa volando".
Las investigaciones del caso señalan que Bowye se encontraba en una salida social junto a Alejandro José Marcia Reyes cuando ambos llegaron a una vivienda en la colonia Monterrey, en Tegucigalpa.
En ese lugar también estaba Axel Obed Cerrato Pineda, conocido como “Tatiana”, integrante de la comunidad LGBTIQ+, donde posteriormente se desencadenaron los hechos que terminaron en el triple crimen.
Según las investigaciones, durante el encuentro se habría solicitado droga a supuestos distribuidores que posteriormente llegaron a la vivienda.
Las autoridades indican que los presuntos vendedores estarían vinculados a estructuras criminales y que al llegar al lugar se produjo un altercado, luego de que una mascota mordiera a uno de ellos.
Alejandro, Bowye y Axel fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 10 de mayo, según las autoridades.
El informe del caso detalla que, tras la llegada de los supuestos distribuidores, se habría producido un incidente armado que terminó con la muerte de las tres víctimas.
En ese momento, uno de los agresores habría reaccionado disparando contra el animal y posteriormente contra Axel Obed Cerrato (mujer trans), provocando su muerte en el lugar. Tras el hecho, los responsables habrían tomado el teléfono celular de la mujer trans, el cual se convirtió en un elemento clave dentro de la investigación.
De acuerdo con el reporte del Ministerio Público, al revisar el dispositivo, los atacantes habrían encontrado información sensible, incluyendo imágenes y datos que relacionaban a las otras dos víctimas con otra estructura criminal.
Se presume que las víctimas fueron trasladadas desde la capital hasta una zona montañosa de El Cimarrón, donde se ejecutó la calcinación de los cuerpos. Alejandro y Bowye habrían sido colocados dentro de un congelador tipo freezer, mientras que el cuerpo de Axel fue embalado de forma separada cerca de un árbol antes de ser quemado.