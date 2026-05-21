Farioli salva al Marathón ante Motagua y le da vida en final del Clausura

San Pedro Sula, Honduras.

Con un escenario mágico como lo fue el Morazán, apareció el que ha hecho la diferencia para Marathón y lo hizo para iluminar a su equipo y darle vida en una final que estaba perdiendo en casa, ante su gente: Brian Farioli, el argentino se vistió de héroe y con un zurdazo letal le dio el empate 1-1 ante Motagua en la primera batalla de la Gran Final del Clausura 2026. El equipo de Pablo Lavallén evitó la derrota en el último suspiro y mantiene la mirada en la décima copa que tanto anhela la institución verdolaga. Sin embargo, frente a ellos se topó a un Ciclón Azul, que no perdonó la que tuvo y ahora cerrará en casa para definir el título.

El Motagua ahora llegará con ventaja. Cerrará ante su gente, en su estadio y con el objetivo de alcanzar su título número 20. Aunque no tendrá la tarea fácil ante un sediento Marathón que le ha puesto las cosas en claro tras dejar en el camino al Real España y Olimpia.

-- LAS ACCIONES DEL PARTIDO --

En un partido muy disputado, el Monstruo Verde quiso hacerse respetar en casa con pequeños avisos en la meta de Luis Ortíz. Apenas al cumplirse el primer minuto, Farioli frotó la lámpara al brindarle una enorme asistencia a Rubilio Castillo, sin embargo, el atacante no llegó para conectar de la mejor manera. El primer tramo de la final fue para el Marathón, pero la cosa no pasaba de advertencias: la más directa fue en el 15, los mismos protagonistas: nuevamente Farioli apareció con un centro y Castilló dio un testarazo que pasó por encima de la meta azul. Marathón pecó y Motagua estuvo cerca. Cuatro minutos después de la amenaza verdolagas, el equipo tuvo un error en la salida y Jorge Serrano tomó la esférica, condujo y le terminó pegando para que Rougier apareciera rechazándola. El balón quedó a la deriva y apareció Macías, quien no dudó en disparar, pero la mandó muy por arriba. Los Azules empezaban a tener más confianza y a quitarle protagonismo a los de casa y antes de cumplirse la media hora, Rodrigo de Olivera se atrevió con un remate - uno que parecía inofensivo - , y en el fondo Rougier daba el susto soltándola. Marathón despertó en la recta final de la primera parte, y lo hizo con una acción que pudo ser el golazo del torneo. Carlos "Chuy" Pérez se sacó la marca de encima y mandó un centro precisio: en el corazón del área estaba Rubilio Castillo, quien no dudó ni un segundo y se alzó por los aires para conectar una chilena, una que terminó picando y rozando la portería azul. Las cosas no se movieron y el 0-0 fue el marcador de la primera parte. -- COMPLEMENTO -- Lavallén movió sus piezas para la segunda etapa. Dejó ingresar a su hombre de confianza en la ofensiva: Alexy Vega. Sin embargo, la alegría de tenerlo en cancha duró poco y en la primera acción en la que se vio involucrado, terminó cayendo solo sobre el terreno de juego: tres minutos estuvo y se retiró lesionado de la cancha en el Morazán.

Las cosas mejoraron para Motagua y en el minuto 66 se vino el primer susto para los de casa. El panameño Jorge Serrano se perfiló y sacó un enorme derechazo y estuvo cerca de romer el marcador en San Pedro Sula. Pero los Azules no bajaron los brazos y en el 71' se vino la oportunidad. Jefryn Macías cayó en el área tras contacto con Damín Ramírez: los jugadores pidieron penal - que en principio no fue señalado - y, por supuesto, Javier López sacó la tarjeta verde para que la acción se revisara en el FVS. Luego de varios minutos, el central Nelson Salgado determinó que sí había falta; cuatro minutos después John Cleber de Oliveira tomó la responsabilidad y puso el 0-1 de la noche para silenciar a los locales en el Morazán. Marathón quiso despertar en el tramo final. Disparos desde la media luna de Damín Ramírez, pero nada le salía, nada. Fue hasta el agregado cuando apareció su héroe: Brian Farioli. El argentino estuvo en el momento indicado y luego de que el balón quedara suelto sobre los linderos, no desaprovechó y con un enorme zurdazo venció la meta de Ortíz para darle el empate 1-1 a Marathón en San Pedro Sula. Ahora, Motagua y Marathón lucharán por el título en un nuevo escenario: el Estadio Nacional. El recinto capitalino les espera el domingo 24 de mayo a partir de las 5:00 pm. Será la número 20 para los azules o la 10 para los verdolagas.

ALINEACIONES DEL MOTAGUA VS MARATHÓN