Olimpia empieza con su barrida tras fracaso del Clausura 2026: cuatro salidas de golpe

Tegucigalpa, Honduras.

El Olimpia comenzó oficialmente su reestructuración de cara a la próxima temporada al anunciar las salidas de Elison Rivas, Agustín Mulet, Josman Figueroa y Facundo Queiroz, futbolistas que no continuarán en la institución tras finalizar sus contratos. Tres de los cuatro jugadores habían llegado para la campaña 2025-2026 como apuestas del técnico uruguayo Eduardo Espinel para fortalecer distintas zonas del campo, pero finalmente la directiva decidió no renovarles luego de una temporada en la que apenas lograron conquistar un título con el conjunto albo. El lateral hondureño Elison Rivas arribó procedente del Olancho FC, mientras que el argentino Agustín Mulet fue contratado para reforzar el mediocampo tras la salida de Carlos Pineda y el uruguayo Facundo Queiroz llegó como alternativa para la defensa central.

El Club Olimpia Deportivo agradece por su entrega al lateral izquierdo Elison Rivas, quien concluye su vínculo con el Rey de Copas.



¡Muchos éxitos en los proyectos que vienen, Elison! https://t.co/x1WAxEjUsR pic.twitter.com/mXOriDCizJ — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) May 22, 2026

Sin embargo, ninguno logró consolidarse plenamente en el esquema olimpista, especialmente en el Torneo Clausura 2026, donde el club quedó eliminado en la triangular y comenzaron los movimientos en la plantilla. En el caso de Queiroz, diversos reportes apuntaban desde días atrás que la dirigencia no estaba satisfecha con el rendimiento mostrado por el defensor charrúa, por lo que su salida prácticamente estaba definida tras concluir el campeonato. Elison tendría ofertas de Guatemala y El Salvador, mientras que Mulet volvería a Argentina.

El Rey de Copas agradece al volante argentino Agustín Nicolás Mulet por la pasión al defender los colores del Club Olimpia Deportivo.



¡Muchas gracias y muchos éxitos en todo lo que viene, Agus! https://t.co/M13DfTt7xY pic.twitter.com/YhTdPPohZd — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) May 22, 2026

Josman Figueroa nació en el Olimpia, tuvo muchos altibajos y no se pudo consolidar como lateral izquierdo. En la campaña pasada nunca le hizo lucha a Elison Rivas ni a Carlos 'Mango' Sánchez. Incluso, tuvo un periodo en préstamo en Lobos UPNFM. Otros jugadores que no tienen contrato son: Jerry Bengtson, Jorge Benguché, José Mario Pinto y Carlos 'Mango' Sánchez. Hasta los momentos la directiva no ha notificado si todos entran en los planes de renovación.

El Club Olimpia Deportivo agradece el compromiso del central uruguayo Facundo Queiroz en su paso por el Rey de Copas.



¡Muchos éxitos en el futuro, Facundo! https://t.co/g6vCFHnWcp pic.twitter.com/ryeZC1vaV5 — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) May 22, 2026

Con estas bajas confirmadas, Olimpia inicia una limpieza en su plantel pensando en el segundo semestre del año, donde tendrá importantes retos nacionales e internacionales. El club capitalino disputará la edición 2026 de la Copa Centroamericana de Concacaf y además ya tiene confirmado un partido amistoso internacional frente al Houston Dynamo de la MLS el 11 de julio en Estados Unidos, encuentro que servirá como parte de su preparación para la nueva campaña.