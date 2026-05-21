Motagua vs Marathón: Fecha y hora de la Gran Final del Clausura 2026

Tegucigalpa, Honduras.

Marathón y Motagua protagonizan una final más en la historia de la Liga Nacional, la quinta vez que ambos gigantes se enfrentan por el título. En esta ocasión, el duelo de ida del Clausura 2026 se disputó en el estadio Morazán, dejando un empate 1-1 que mantiene la serie completamente abierta de cara a la vuelta.

El “Ciclón Azul” pegó primero en el marcador gracias a la anotación de John Kleber Oliveira, quien aprovechó un penal para adelantar a los capitalinos. Motagua mostró solidez en varios tramos del encuentro y parecía controlar el ritmo del partido en condición de visitante.

Sin embargo, el “Monstruo Verde” respondió con carácter ante su afición y encontró la igualdad por medio de Brian Farioli, que devolvió la ilusión a los verdolagas en un duelo intenso y de alta tensión. El empate reflejó lo parejo que estuvo el compromiso entre ambos finalistas.