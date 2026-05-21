El FVS marca el rumbo la final: penal a favor de Motagua ante Marathón

Marathón y Motagua protagonizan una nueva final de la Liga Nacional, la quinta vez que ambos equipos se enfrentan en una serie decisiva, ahora en el Torneo Clausura 2026.
El duelo mantiene la tradición de una de las rivalidades más intensas del fútbol hondureño, con un título en juego y mucha tensión en el terreno de juego.
El conjunto verdolaga llega a esta instancia con la ilusión de conquistar su décimo campeonato. Bajo la dirección de Pablo Lavallén, el equipo logró superar el denominado “Grupo de la Muerte”, terminando como líder con siete puntos, por encima de clubes como Olimpia y el Real España, consolidando así su buen momento competitivo.
Del lado azul, Motagua enfrentó un camino más complicado en las triangulares, donde incluso sufrió una derrota inesperada ante Olancho FC. Sin embargo, el equipo dirigido por Javier López logró recomponerse y asegurar su boleto a la final en la última jornada, demostrando carácter en los momentos decisivos.
El partido se ha mantenido muy disputado, pero el marcador se abrió en favor de Motagua gracias a un penal convertido por John Kleber Oliveira al minuto 75, justo después de haber ingresado al terreno de juego, dándole ventaja parcial al conjunto azul en un momento clave del encuentro.
La acción del penal se originó tras una revisión en el VAR, donde el árbitro Nelson Salgado determinó una posible falta de Damín Ramírez sobre Jefryn Macías. Tras la revisión, la jugada fue sancionada como penal, acompañado de tarjeta amarilla para Ramírez, desatando la protesta del banquillo verdolaga y cambiando el rumbo del encuentro.