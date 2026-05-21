El FVS marca el rumbo la final: penal a favor de Motagua ante Marathón

Marathón y Motagua protagonizan una nueva final de la Liga Nacional, la quinta vez que ambos equipos se enfrentan en una serie decisiva, ahora en el Torneo Clausura 2026.

El duelo mantiene la tradición de una de las rivalidades más intensas del fútbol hondureño, con un título en juego y mucha tensión en el terreno de juego.

El conjunto verdolaga llega a esta instancia con la ilusión de conquistar su décimo campeonato. Bajo la dirección de Pablo Lavallén, el equipo logró superar el denominado “Grupo de la Muerte”, terminando como líder con siete puntos, por encima de clubes como Olimpia y el Real España, consolidando así su buen momento competitivo.