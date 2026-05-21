Es una manipulación la imagen de supuesta nota de LA PRENSA sobre el divorcio de Carolina Lanza

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales la imagen de un supuesto artículo atribuido a Diario LA PRENSA en el que se informa sobre el supuesto divorcio de la presentadora hondureña Carolina Lanza y su esposo. Sin embargo, esto es falso. LA PRENSA no publicó dicho contenido. Se trata, en realidad, de una suplantación gráfica que imita el logo, la tipografía y otros elementos del sitio web del medio. Además, la imagen que acompaña el contenido viral corresponde a 2016 y no tiene relación con un hecho actual. “El divorcio del año: cómo Carolina Lanza superó a su exmarido y a la justicia hondureña”, se lee textualmente en el titular de la pieza periodística falsa.

En los últimos años han circulado en redes sociales publicaciones que suplantan la imagen de LA PRENSA, con titulares que mencionan a figuras públicas del país como presentadores o políticos. Sin embargo, estas noticias nunca han sido publicadas por el medio y muchas de ellas son utilizadas con fines de estafa digital (phishing). Como lo ha explicado LA PRENSA Verifica, los creadores de este tipo de desinformación modifican visualmente el contenido de la página web original, alterando los títulos, las fechas e incluso el nombre del autor, y mantienen el formato exacto del medio para hacer pasar el bulo como legítimo.

Es una suplantación

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Carolina Lanza + divorcio + Honduras + La Prensa” no arrojó resultados que respalden la información de la publicación. Aunque visualmente es similar, el sitio fraudulento no utiliza el dominio oficial de LA PRENSA (laprensa.hn). En su lugar, emplea una dirección apócrifa: tripprinterthirstypearl.com. Una consulta en la herramienta Who.is, que permite conocer el historial de los dominios, revela que el sitio fue registrado el 20 de mayo de 2026, mientras que el dominio legítimo de LA PRENSA fue creado el 1 de enero de 2000.

El contenido periodístico incluye la etiqueta “Economía”, una categoría que el medio utiliza exclusivamente para noticias del área económica y no de farándula. Al revisar el sitio web de LA PRENSA, no se encontraron notas publicadas en la sección “Economía” con fecha 20 de mayo de 2026 que coincidan con la pieza que circula en redes sociales. En todo caso, un editor del medio confirmó que LA PRENSA no elaboró ese artículo y que no es de su autoría.

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