Semana de la Sostenibilidad 2026 impulsa innovación y alianzas para transformar el desarrollo empresarial

San Pedro Sula, Honduras.

La sostenibilidad dejó de ser una tendencia para convertirse en una necesidad estratégica dentro del mundo empresarial. Bajo esa visión, la Semana de la Sostenibilidad 2026 reúne en San Pedro Sula a empresas líderes, expertos internacionales, organismos de cooperación y representantes de distintos sectores para promover soluciones innovadoras orientadas al desarrollo sostenible de Honduras.

El evento, organizado por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Empresarial (Fundahrse), se lleva a cabo del 20 al 22 de mayo bajo el lema “Innovación económica, social y ambiental para la transparencia empresarial”, consolidándose como uno de los principales espacios de diálogo sobre sostenibilidad y competitividad en la región.

Más de 30 especialistas provenientes de España, México, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia y Honduras participaron en conferencias, paneles y conversatorios enfocados en resiliencia empresarial, gobernanza corporativa, finanzas sostenibles, mercados de créditos ambientales y liderazgo emergente. Visión empresarial

Durante la inauguración, el presidente de la Junta Directiva de Fundahrse, Mario Faraj, destacó la necesidad de construir modelos empresariales más responsables y alineados con los desafíos actuales. “La Semana de la Sostenibilidad 2026 tiene un firme propósito: promover la innovación a través de los impactos sociales, ambientales y económicos que nos lleven a tener un país más transparente y ético”, expresó Faraj durante su intervención.

El directivo también enfatizó que la sostenibilidad requiere un trabajo articulado entre distintos sectores para generar transformaciones reales y duraderas.

Además señaló que la sostenibilidad debe integrarse como parte esencial de la estrategia corporativa y no únicamente como una acción aislada de responsabilidad social. “Hoy, más que nunca, estamos llamados a actuar, siendo conscientes que el futuro se construye desde cada decisión y cada acción, con la sostenibilidad como parte fundamental de la visión empresarial”, puntualizó.

Innovación y retos

Uno de los temas que generó mayor interés durante la jornada fue la incorporación de la Inteligencia Artificial en los procesos de gestión de riesgos y sostenibilidad empresarial, evidenciando cómo la tecnología está transformando la toma de decisiones corporativas. ​​​​​Cabe señalar que la agenda también abordó desafíos relacionados con la polarización, la desinformación, el cambio climático y la inclusión social, temas que actualmente impactan de manera directa la estabilidad y competitividad de las organizaciones. En ese contexto, Mario Faraj destacó que la misión de la organización es impulsar “la transformación empresarial bajo los esquemas de resiliencia, mejora continua y responsabilidad”.

Asimismo, señaló la importancia de continuar fortaleciendo la gobernanza empresarial, las finanzas sostenibles y el liderazgo de nuevas generaciones comprometidas con modelos de crecimiento más inclusivos y transparentes.

Espacios interactivos

La Semana de la Sostenibilidad 2026 también incluyó espacios interactivos que permitieron conocer experiencias y proyectos enfocados en el desarrollo responsable.

A través de Expo Sostenibilidad, Expo Emprende y Expo Movilidad Sostenible, empresas y emprendedores presentaron iniciativas vinculadas con innovación tecnológica, movilidad responsable, economía circular y sostenibilidad corporativa. Se reconoció la creatividad y el compromiso de las organizaciones participantes mediante categorías orientadas a premiar la innovación y la interacción con los asistentes.

Como parte de las actividades de cierre, los participantes realizarán el día mañana viernes 22 de mayo las visitas técnicas a empresas como Diunsa, Cervecería Hondureña, BAC y Dinant, donde conocerán de cerca modelos empresariales enfocados en sostenibilidad y responsabilidad social.

El encuentro también fortalecerá alianzas estratégicas entre el sector privado, organismos internacionales y entidades de cooperación. La Semana de la Sostenibilidad 2026 contó además con el respaldo de importantes organizaciones y empresas nacionales e internacionales comprometidas con impulsar modelos de negocio responsables en Honduras.