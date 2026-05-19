Congreso Nacional apoya el deporte y la cultura en Colón

Colón, Honduras.

La alegría y el entusiasmo estudiantil marcaron la entrega de dos importantes donativos realizados por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, a favor de actividades educativas y culturales en Tocoa, en el departamento de Colón. El Instituto Froylán Turcios recibió 100,000 lempiras para la realización del Festival Nacional de la Palma (Festinapa), mientras que el Instituto Ramón Rosa obtuvo 150,000 lempiras para el desarrollo del Tocoagol. En la actividad participaron además los diputados nacionalistas Ariana Banegas, Juan Sauceda, Elsi Ventura y Eder Mejía, y la viceministra de Educación Jackelin Maravilla, quienes acompañaron a las comunidades educativas durante el acto de entrega.

Apoyo a la educación y cultura

La diputada del Partido Nacional por Colón Ariana Banegas destacó que ambos institutos son dos de los centros educativos con mayor población estudiantil en Colón y resaltó la importancia de respaldar iniciativas juveniles, artísticas y culturales. Banegas señaló que los fondos entregados permitirán fortalecer eventos que forman parte de la identidad estudiantil del departamento y agradeció el respaldo brindado por el Congreso Nacional a Colón. “Estamos aquí en medio de esas dos instituciones, que son las más grandes del departamento de Colón en población estudiantil, haciendo dos donativos: 150,000 lempiras para Tocoagol y 100,000 lempiras para Festinapa”, expresó. Asimismo, indicó que ambas actividades buscan integrarse dentro de la agenda nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, al considerar que en Colón existe un importante potencial artístico y académico.

Compromiso con Colón

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que el respaldo hacia las actividades educativas continuará durante los próximos cuatro años y pidió a los diputados del departamento mantener comunicación permanente para seguir impulsando proyectos en beneficio de la juventud. “Cuenten con que el Congreso los va a respaldar durante estos cuatro años”, manifestó Zambrano al dirigirse a estudiantes y autoridades educativas. Durante su intervención, el titular del Poder Legislativo también recordó que recientemente se aprobó una asignación presupuestaria anual para el Centro de Rehabilitación Integral de Colón (Cricol), organización que brinda atención a familias del departamento.

Proyectos educativos