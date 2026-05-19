UTH, Optimus Card y SerCargo Logistics impulsan nuevas oportunidades para Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Optimus Card y SerCargo Logistics oficializaron el pasado 15 de mayo un importante convenio interinstitucional orientado al fortalecimiento académico, empresarial y profesional de los colaboradores y sus familias, reafirmando el compromiso de las tres instituciones con el desarrollo del talento humano en Honduras.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de UTH y contó con la participación de Ricardo Rivera, gerente comercial de Optimus Card; Karla Matamoros, gerente de SerCargo Logistics; y el Msc. Javier Mejía, rector de UTH, quienes encabezaron la mesa principal y destacaron la relevancia de generar alianzas estratégicas que impulsen la educación, la innovación y el crecimiento empresarial.

Alianzas que engrandecen

Durante su participación, Ricardo Rivera, destacó el crecimiento y posicionamiento de Optimus Card como una plataforma enfocada en brindar beneficios, descuentos y soluciones estratégicas a miles de usuarios y empresas aliadas en Honduras.

“Optimus Card nace para dar un alivio económico realmente a todo el país”, declaró Rivera.

Asimismo, señaló que este convenio representa una oportunidad para continuar creando valor agregado a través de la educación y el acceso a herramientas que impulsen el desarrollo profesional de las personas.

Por su parte, Karla Matamoros resaltó la trayectoria y visión de SerCargo Logistics como una empresa especializada en soluciones logísticas, importaciones, exportaciones y servicios de carga, comprometida con la eficiencia, la innovación y el fortalecimiento del comercio.

Además, enfatizó la importancia de invertir en la capacitación constante del talento humano para enfrentar los retos de una industria logística cada vez más dinámica y competitiva.

El rector de Universidad Tecnológica de Honduras, Msc. Javier Mejía, expresó que este tipo de alianzas reflejan el compromiso de UTH de continuar acercando la educación superior al sector empresarial, promoviendo oportunidades académicas accesibles y programas que contribuyan al crecimiento integral de los colaboradores y sus familias.

“Sin lugar a dudas uno de los principales beneficios de esta alianza entre, UTH, Optimus Card y SerCargo Logistic, será la de capacitar a nuestros estudiantes en temas de logística, importación y exportación desde diferentes países entre ellos Estados Unidos, Panamá y China”, detalló Mejía.

Beneficios y acuerdos

Como parte de los beneficios establecidos en el convenio, los colaboradores podrán acceder a un 20% de descuento en programas de pregrado y un 15% en posgrados, además de capacitaciones en habilidades blandas enfocadas en liderazgo, servicio al cliente, trabajo en equipo y comunicación efectiva. Asimismo, SerCargo Logistics brindará un 10% de beneficio en sus servicios.

El acto oficial culminó con la firma del convenio interinstitucional, la toma de fotografías oficiales y un espacio de networking entre autoridades universitarias, representantes empresariales e invitados especiales.