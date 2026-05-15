  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Te interesa

UTH, Optimus Card y Grupo Comidas fortalecen alianza estratégica

Este convenio ofrecerá descuentos educativos y capacitaciones a los colaboradores de Grupo Comidas y promociones a miles de hondureños

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 07:00 -
  • Brand Studio
UTH, Optimus Card y Grupo Comidas fortalecen alianza estratégica

Firmaron el convenio los representantes de UTH, Optimus Card y Grupo Comidas. El evento se llevó a cabo en Pizza Hut ubicado en el bulevar del Norte, en San Pedro Sula.

 Fotos: Joseph Amaya
San Pedro Sula, Honduras

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Optimus Card y Grupo Comidas, empresa que representa las marcas Pizza Hut y China Wok en el país, firmaron una alianza estratégica que beneficiará a miles de hondureños.

La actividad reunió a representantes de las instituciones aliadas con el objetivo de consolidar una colaboración orientada a generar beneficios reales y fortalecer áreas como la educación, el servicio al cliente, la innovación y el acceso a promociones exclusivas.

Como parte del convenio, la UTH brindará capacitaciones en habilidades blandas al personal de servicio al cliente de Grupo Comidas, fortaleciendo competencias como atención al cliente, liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo y resolución de conflictos.

Javier Mejía, rector general de UTH, destacó que gracias a este convenio los jóvenes empleados en Grupo Comidas ahora tienen el privilegio de acceder a este beneficio educativo.

Javier Mejía, rector general de UTH, destacó que gracias a este convenio los jóvenes empleados en Grupo Comidas ahora tienen el privilegio de acceder a este beneficio educativo.

La iniciativa busca elevar la calidad del servicio y continuar profesionalizando al talento humano en el país. Además, la universidad ofrecerá un 20% de descuento en programas de pregrado y un 15% en posgrados, reafirmando su compromiso de ampliar el acceso a la educación superior.

Javier Mejía, rector general de UTH, destacó que esta alianza beneficiará a 120,000 miembros de la tarjeta y a 30,000 estudiantes de la universidad. Además, señaló que los jóvenes que trabajan en Pizza Hut y China Wok podrán aprovechar los descuentos en las mensualidades de la UTH “porque queremos seguir profesionalizando la masa trabajadora hondureña”.

Gennie Ramos, Brand Manager de Pizza Hut, señaló que este beneficio para los miembros de Optimos Card está disponible en los 70 restaurantes a nivel nacional.

Gennie Ramos, Brand Manager de Pizza Hut, señaló que este beneficio para los miembros de Optimos Card está disponible en los 70 restaurantes a nivel nacional.

Beneficios

Los usuarios también podrán acceder a promociones especiales en las marcas participantes. En Pizza Hut, los clientes recibirán una orden de palitroques de cortesía por compras iguales o superiores a L159, mientras que en China Wok se otorgará una orden de wantanes gratis con el mismo consumo mínimo.

Optimus Card aportará su ecosistema digital y alcance nacional, conectando esta alianza con más de 120,000 clientes activos en Honduras y facilitando futuras activaciones dentro de su billetera digital, fortaleciendo la innovación y la experiencia de los usuarios.

Jensy Rodríguez, Brand Manager de China Wok, señaló que la integración de las marcas es una iniciativa orientada a generar valor para los usuarios del programa.

Jensy Rodríguez, Brand Manager de China Wok, señaló que la integración de las marcas es una iniciativa orientada a generar valor para los usuarios del programa.

Ricardo Rivera, gerente comercial de Optimus Card, destacó que la membresía cuenta actualmente con más de 700 afiliados, quienes ofrecen descuentos atractivos a los clientes.

Gennie Ramos, Brand Manager de Pizza Hut, y Jensy Rodríguez, de China Wok, firmaron el convenio junto con los representantes de UTH y Optimus Card.

Ejecutivas de Grupo Inversa presentes en la firma del convenio.

Ejecutivas de Grupo Inversa presentes en la firma del convenio.

Este convenio representa una alianza entre educación, tecnología y empresa privada con el propósito de contribuir al desarrollo del país mediante oportunidades, capacitación y beneficios que impacten positivamente a colaboradores y consumidores hondureños.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Brand Studio
brand.studio@go.com.hn

Brand Studio se especializa en crear estrategias de contenido para fortalecer la identidad de las marcas. Su equipo desarrolla formatos innovadores y utiliza el storytelling para conectar con las audiencias en diversas plataformas, generando resultados medibles y crecimiento en el mercado.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias