UTH, Optimus Card y Grupo Comidas fortalecen alianza estratégica

San Pedro Sula, Honduras

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Optimus Card y Grupo Comidas, empresa que representa las marcas Pizza Hut y China Wok en el país, firmaron una alianza estratégica que beneficiará a miles de hondureños. La actividad reunió a representantes de las instituciones aliadas con el objetivo de consolidar una colaboración orientada a generar beneficios reales y fortalecer áreas como la educación, el servicio al cliente, la innovación y el acceso a promociones exclusivas. Como parte del convenio, la UTH brindará capacitaciones en habilidades blandas al personal de servicio al cliente de Grupo Comidas, fortaleciendo competencias como atención al cliente, liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo y resolución de conflictos.

La iniciativa busca elevar la calidad del servicio y continuar profesionalizando al talento humano en el país. Además, la universidad ofrecerá un 20% de descuento en programas de pregrado y un 15% en posgrados, reafirmando su compromiso de ampliar el acceso a la educación superior. Javier Mejía, rector general de UTH, destacó que esta alianza beneficiará a 120,000 miembros de la tarjeta y a 30,000 estudiantes de la universidad. Además, señaló que los jóvenes que trabajan en Pizza Hut y China Wok podrán aprovechar los descuentos en las mensualidades de la UTH “porque queremos seguir profesionalizando la masa trabajadora hondureña”.

Beneficios

Los usuarios también podrán acceder a promociones especiales en las marcas participantes. En Pizza Hut, los clientes recibirán una orden de palitroques de cortesía por compras iguales o superiores a L159, mientras que en China Wok se otorgará una orden de wantanes gratis con el mismo consumo mínimo.

Optimus Card aportará su ecosistema digital y alcance nacional, conectando esta alianza con más de 120,000 clientes activos en Honduras y facilitando futuras activaciones dentro de su billetera digital, fortaleciendo la innovación y la experiencia de los usuarios.

Ricardo Rivera, gerente comercial de Optimus Card, destacó que la membresía cuenta actualmente con más de 700 afiliados, quienes ofrecen descuentos atractivos a los clientes. Gennie Ramos, Brand Manager de Pizza Hut, y Jensy Rodríguez, de China Wok, firmaron el convenio junto con los representantes de UTH y Optimus Card.