UTH presenta oficialmente su Media Maratón 2026 con impacto social y deportivo

San Pedro Sula, Honduras.

En una apuesta por trascender la formación académica y promover hábitos de vida saludables, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) realizó el lanzamiento oficial de su Media Maratón UTH 2026, una iniciativa que regresa después de una década como parte de la celebración de su 40 aniversario institucional. El anuncio se llevó a cabo en el salón Río Blanco del campus de San Pedro Sula. Jairo Castillo, coordinador de la Media Maratón UTH 2026 y runners de Eagles, oficialmente presentó la medalla conmemorativa que recibirán los participantes, así como la camisa oficial que vestirán durante la competencia.

Al evento asistieron autoridades académicas, representantes de fuerzas vivas de la ciudad, miembros de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, clubes de runners, docentes y medios de comunicación, consolidando una convocatoria multisectorial que refleja el alcance de la iniciativa. Cabe señalar que la actividad nace inspirada en la visión del fundador de UTH, Roger D. Valladares, y busca fortalecer espacios de integración, disciplina y bienestar entre estudiantes, atletas y familias hondureñas.

El rector nacional de UTH, Javier Mejía, destacó que la institución busca formar profesionales de manera integral. “Para nosotros es importante no solamente que nuestros estudiantes tengan una titulación académica, sino también salud física, porque sin salud física no hay manera de hacer nada”.

Con esta declaración Mejía resume el enfoque central del proyecto: vincular educación, movilidad y salud en una experiencia que trascienda el aula y conecte a la universidad con la comunidad.

Regreso

Después de 10 años, la Media Maratón UTH vuelve con una visión renovada y un alcance ampliado. “Durante nuestro 40 aniversario estamos celebrando no solo la trayectoria de UTH, sino también que nuestro estudiantado debe tener salud por medio del ejercicio”, afirmó Mejía. Es importante destacar que la competencia contará con el liderazgo de Miguel Mejía, runners experimentado, asimismo se contempla tres categorías: 5K, 10K y 21K, diseñadas tanto para corredores principiantes como para atletas experimentados.

Según las proyecciones institucionales, el evento espera reunir al menos 2,000 corredores, incluyendo estudiantes de campus y sedes como Villanueva, El Progreso, Cofradía, Choloma y Puerto Cortés, así como sus familias y los clubs de corredores de la ciudad. “Esperamos mínimo 2,000 corredores para ese día; será una gran masa de participantes con estudiantes de San Pedro Sula y sedes cercanas”.

Comunidad

UTH ha planteado la maratón como una convocatoria abierta a toda la población, promoviendo participación familiar y sentido de pertenencia. ​​​​​​“La invitación es abierta para todos; lo ideal es que las familias participen y que nuestros estudiantes vengan con sus esposos, esposas, hijos e hijas”. Este enfoque convierte la actividad en una plataforma de encuentro social, alineada con la tendencia global de universidades que impulsan bienestar físico como parte de su propuesta de valor.

Impacto

Más allá del componente deportivo, la Media Maratón tendrá un propósito solidario. Parte de los fondos recaudados será destinada al Benemérito Cuerpo de Bomberos, reforzando el componente social del evento.

Daniel Rivera valoró esta alianza como una oportunidad de colaboración institucional. “Agradecemos a UTH por convertir este evento en una plataforma de apoyo y solidaridad”. Las inscripciones estarán habilitadas a partir del 23 de mayo, con un costo de 450 lempiras por participante mediante plataforma digital autorizada.

Legado

Con esta iniciativa, UTH fortalece una narrativa institucional centrada en educación integral, liderazgo y responsabilidad social. La Media Maratón UTH 2026 no solo representa el regreso de una tradición deportiva, sino también una declaración estratégica sobre el tipo de impacto que la universidad desea construir en el país: profesionales preparados, comunidades activas y ciudadanía comprometida.