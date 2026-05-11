MP ejecuta allanamientos contra presuntos miembros de la pandilla 18

El Ministerio Público (MP) de Honduras, a través del Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), desarrolla este lunes 19 allanamientos de morada, inspecciones y recolección de indicios en los departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.
Los operativos, dirigidos por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) adscrito a la Atic y con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), buscan desarticular una estructura criminal vinculada a la denominada pandilla 18, señalada como organización terrorista extranjera.
Las acciones incluyen el cumplimiento de órdenes de arresto y se enmarcan en un requerimiento fiscal presentado por los delitos de asociación para delinquir, extorsión, tráfico de drogas agravado y terrorismo.
Investigación desde 2023
Según el Ministerio Público, la investigación se remonta a mediados de 2023. A raíz de diversas diligencias, las autoridades lograron obtener información sobre presuntos pandilleros que estarían cobrando extorsión a locatarios de una plaza comercial.
Además, se identificó que esta estructura opera células de sicariato, así como venta y distribución de drogas.
Las pesquisas del CAT han permitido identificar al presunto principal cabecilla de la organización, quien se encarga de girar instrucciones a otros líderes pandilleros por sector.
Mediante amenazas de muerte, estos someten a los dueños de establecimientos comerciales para obligarlos a realizar pagos y obtener beneficios económicos ilícitos.
El Ministerio Público reiteró que el objetivo de estos operativos es la desarticulación total de esta estructura criminal que mantiene sometida a parte de la población hondureña.
“Se reafirma el compromiso de continuar la lucha frontal contra estos grupos organizados y mantener una estrategia firme para el debilitamiento de sus filas”, señaló la institución en un comunicado oficial.
Las autoridades no han informado hasta el momento sobre el número de capturas concretadas, pero se espera que en las próximas horas se amplíen los detalles de los resultados de los allanamientos.