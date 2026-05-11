MP ejecuta allanamientos contra presuntos miembros de la pandilla 18

TEGUCIGALPA

El Ministerio Público (MP) de Honduras, a través del Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), desarrolla este lunes 19 allanamientos de morada, inspecciones y recolección de indicios en los departamentos de Francisco Morazán y Choluteca. Los operativos, dirigidos por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) adscrito a la Atic y con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), buscan desarticular una estructura criminal vinculada a la denominada pandilla 18, señalada como organización terrorista extranjera. Las acciones incluyen el cumplimiento de órdenes de arresto y se enmarcan en un requerimiento fiscal presentado por los delitos de asociación para delinquir, extorsión, tráfico de drogas agravado y terrorismo.

Investigación desde 2023

Según el Ministerio Público, la investigación se remonta a mediados de 2023. A raíz de diversas diligencias, las autoridades lograron obtener información sobre presuntos pandilleros que estarían cobrando extorsión a locatarios de una plaza comercial. Además, se identificó que esta estructura opera células de sicariato, así como venta y distribución de drogas. Las pesquisas del CAT han permitido identificar al presunto principal cabecilla de la organización, quien se encarga de girar instrucciones a otros líderes pandilleros por sector. Mediante amenazas de muerte, estos someten a los dueños de establecimientos comerciales para obligarlos a realizar pagos y obtener beneficios económicos ilícitos. El Ministerio Público reiteró que el objetivo de estos operativos es la desarticulación total de esta estructura criminal que mantiene sometida a parte de la población hondureña.