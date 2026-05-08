Expoconstruye 2026: Cenosa apuesta por tecnología y construcción sostenible

San Pedro Sula, Honduras.

En una industria donde la innovación dejó de ser una ventaja para convertirse en necesidad, Cementos del Norte S.A. (Cenosa) reafirmó su apuesta por el desarrollo del sector construcción al participar, por noveno año consecutivo, en Expoconstruye 2026, el evento más importante del rubro en Centroamérica.

Más allá de exhibir productos, la empresa convirtió su presencia en una plataforma para presentar nuevas soluciones, fortalecer relaciones estratégicas y acercar conocimiento técnico a constructores, distribuidores y profesionales del sector.

Liderazgo activo

La participación sostenida de Cenosa en Expoconstruye responde a una estrategia clara: mantenerse cerca de un mercado en constante evolución y responder a nuevas demandas constructivas. “Nuestra participación en Expo Construye ya es una tradición, porque es el espacio donde convergen gran parte de los constructores del país y nos permite fortalecer nuestra cercanía con el sector”, afirmó Edwin Argueta, gerente general de Cenosa. Durante el evento, la compañía presentó su portafolio encabezado por sus marcas Cemento Bijao, Bijao Mix y Techos Acebisa, consolidando una oferta más amplia enfocada en eficiencia y soluciones complementarias.

“Hoy ofrecemos un portafolio más amplio que incluye adhesivos para cerámica, repellos, pulidos y una línea de acero plano con láminas y canaletas”, destacó Argueta.

Nueva oferta

Uno de los anuncios centrales fue la incorporación de nuevas categorías orientadas a responder de forma más integral a las necesidades del constructor. “Este año estamos incorporando dos nuevas categorías: techos y canaletas con Cevisa Acero Bijao, así como adhesivos y recubrimientos con Bijao Mix, ampliando nuestra propuesta para la industria de la construcción”, explicó Beverly Rivera, gerente de Mercadeo de Cenosa.

La ejecutiva subrayó que la estrategia busca trascender la oferta tradicional de cemento.

“La apuesta es ofrecer una propuesta integral de soluciones para la construcción, que va más allá del cemento e incorpora productos complementarios para distintas etapas de obra”, añadió. Esta diversificación refleja una tendencia cada vez más marcada en el sector: empresas que evolucionan de fabricantes especializados a proveedores integrales capaces de acompañar múltiples fases de un proyecto.

Experiencia marca

El stand de Cenosa apostó por una experiencia inmersiva y funcional, combinando networking, dinámicas interactivas y tecnología aplicada. Los visitantes encontraron recorridos virtuales 360, herramientas de inteligencia artificial, espacios de asesoría técnica y zonas diseñadas para fortalecer vínculos comerciales en un ambiente más cercano. “Como marca buscamos generar experiencias para nuestros clientes y distribuidores; por eso incorporamos herramientas como recorridos virtuales 360 e inteligencia artificial dentro del stand”, señaló Rivera. La estrategia responde a una visión más moderna del relacionamiento corporativo: menos exposición pasiva y mayor interacción significativa con audiencias clave.

Conocimiento técnico

La agenda académica volvió a ocupar un papel relevante dentro de la propuesta institucional de Cenosa. Como parte de sus actividades, la empresa desarrolló la charla magistral Construcción inteligente: estrategia e innovación para construir el futuro con eficacia, impartida por el ingeniero guatemalteco Plinio Herrera.

“La conferencia aborda un sistema constructivo innovador que hemos venido investigando y desarrollando en Guatemala: la impresión 3D en concreto”, explicó Herrera. El especialista abordó avances, retos y oportunidades de esta tecnología aplicada al sector construcción en Latinoamérica. “Este tipo de tecnologías llegará eventualmente a nuestros mercados, por eso es importante conocerlas y prepararse desde ahora”, puntualizó. La exposición despertó interés entre profesionales del sector al plantear posibilidades concretas para vivienda, industria y mobiliario urbano, además de abrir conversación sobre el futuro de la construcción inteligente en Centroamérica.

Mirada futura

La presencia de Cenosa en Expoconstruye 2026 refleja una narrativa empresarial alineada con tres ejes clave: innovación, sostenibilidad y formación técnica. En un contexto donde el sector enfrenta desafíos vinculados a eficiencia, costos y modernización, la compañía apuesta por posicionarse no solo como fabricante, sino como socio estratégico del desarrollo constructivo nacional. “Queremos que quienes visiten nuestro stand no solo conozcan nuestras nuevas categorías, sino que también aprendan y encuentren soluciones de construcción moderna adaptadas a sus necesidades”, concluyó Rivera.