Mbappé sorprende y toma decisión tras caída del Real Madrid ante Barcelona

Madrid, España.

El francés apuntaba a volver, tras completar con el grupo el entrenamiento del viernes, pero el sábado notó unas molestias en la parte final del trabajo de campo y decidió no arriesgar.

El Real Madrid perdió 2-0 en el Camp Nou y certificó su adiós al título de Liga, con el que cierra una temporada sin títulos. Confirmación que era cuestión de tiempo y que se perdió Mbappé.

El francés Kylian Mbappé acudió este lunes a la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas, a pesar de que Álvaro Arbeloa d io libre a la plantilla, para trabajar en la recuperación de las molestias físicas que le han hecho perderse los dos últimos encuentros, el más reciente, el clásico del domingo.

Horas antes del clásico se confirmó su baja tras unos días en los que la polémica rodeó su figura, al viajar a Cerdeña (Italia) junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en pleno proceso de recuperación.

Se ausentó de la dinámica de equipo y su viaje se hizo público, lo que valió críticas que aumentaron al no poder jugar el clásico. Y durante el mismo, ya que Mbappé publicó una fotografía de apoyo al equipo en sus redes sociales cuando el marcador reflejaba el 2-0 favorable al FC Barcelona.

Tras esto, Arbeloa no confirmó en rueda de prensa que el galo vaya a volver a jugar esta temporada, en la que restan tres partidos de Liga: “Quedan dos semanas y habrá que ver cómo evoluciona de las molestias para ver si puede jugar o no”, dijo en rueda de prensa.

De momento, el francés siguió trabajando en su recuperación, al acudir a la Ciudad Deportiva este lunes a ejercitarse en el día libre a la plantilla tras la derrota en el clásico.

A Mbappé le queda un objetivo por cerrar esta temporada. Menor, individual, pero un objetivo. Acabar como máximo goleador de la Liga. Algo que parecía tener encaminado con sus 24 goles, pero sus ausencias y el buen estado de forma del kosovar Vedat Muriqi en el Mallorca, que marcó el fin de semana y suma 22 tantos, hace peligrar este honor.

Por ello, Mbappé apura en su recuperación, con el partido del Real Madrid ante el Real Oviedo el domingo en el Santiago Bernabéu como primera prueba de su podrá volver a jugar o no esta temporada.

Un partido que, además, será un plebiscito a los jugadores por parte de la afición tras cerrar la temporada en blanco.