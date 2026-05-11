Romeo Vásquez reaparece hospitalizado: “Mi fe está en Dios”

San Pedro Sula, Honduras

Sin ofrecer mayores detalles, el general retirado escribió un mensaje junto a la imagen, lo que generó diversas reacciones en Facebook. “Mi fe, confianza y esperanza están en Dios y en el pueblo hondureño. Gracias por sus oraciones”, se lee en la publicación.

Días después de afirmar, a través de un video, que su estado de salud es delicado y que necesita regresar a Honduras para recibir atención médica, el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez difundió este lunes una imagen en la que aparece en una camilla.

En la imagen, se observa a Romeo Vásquez acostado en una camilla, vestido con bata y gorro hospitalarios, mientras recibe suero intravenoso.

El general retirado Romeo Vásquez Velásquez permanece prófugo de la justicia desde el 3 de marzo de 2025, luego de que la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán revocara la medida de arresto domiciliario y ordenara prisión preventiva para él, así como para Venancio Cervantes y Carlos Puerto.

En marzo de este año, la plataforma conocida como Defensores de Honduras entregó a diputados del Partido Nacional un proyecto de ley con el propósito de otorgar amnistía política a quienes, según sus integrantes, han sido perseguidos por el partido Libertad y Refundación (Libre).

En un mensaje compartido en redes sociales con motivo del Día del Trabajador, Vásquez había dicho que su estado físico se ha deteriorado considerablemente.

“Mi salud está gravemente afectada”, expresó, al tiempo que afirmó que necesitaba regresar a Honduras para recibir atención médica especializada.