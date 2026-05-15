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¿Cómo protegerse de la ola de calor? Expertos recomiendan hidratarse correctamente

Expertos recomiendan hidratación adecuada y reposición de electrolitos ante las altas temperaturas en Honduras.

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 07:00 -
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¿Cómo protegerse de la ola de calor? Expertos recomiendan hidratarse correctamente

Las personas que trabajan al aire libre deben hidratarse correctamente para recuperar los electrolitos. La OMS recomienda sueros de hidratación como Oralectril.
San Pedro Sula, Honduras.

Los hondureños están siendo afectados por una ola de calor extrema, con temperaturas históricas y sensaciones térmicas elevadas en distintas regiones del país.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomiendan seguir medidas de prevención en los trabajos, hogares y centros educativos.

¿Cuáles son los riesgos para la salud? ¿Cómo prevenir los golpes de calor? ¿Qué hacer para mantenerse hidratado durante temperaturas extremas? ¿Es suficiente tomar solo agua?

Doctor Richard Zablah, gerente de Mercadeo de Laboratorios Finlay, explicó que Oralectril está formulado con 113 mOsm/1, cumpliendo los criterios de una fórmula hipotónica.

Doctor Richard Zablah, gerente de Mercadeo de Laboratorios Finlay, explicó que Oralectril está formulado con 113 mOsm/1, cumpliendo los criterios de una fórmula hipotónica.

El doctor Richard Zablah, gerente de Mercadeo de Laboratorios Finlay, explicó que las altas temperaturas pueden provocar deshidratación y una disminución de electrolitos esenciales como sodio, potasio y cloro, fundamentales para mantener el equilibrio de líquidos en el organismo.

Según MedlinePlus, los electrolitos cumplen funciones importantes en el cuerpo, entre ellas mantener el equilibrio hídrico y apoyar el funcionamiento muscular y nervioso.

“Muchas veces, tomar únicamente agua no restituye completamente los electrolitos que el cuerpo pierde por el sudor durante temperaturas extremas”, indicó el doctor Zablah.

La deshidratación puede provocar dolores de cabeza, malestar general, debilidad, calambres, irritabilidad y piel seca. Esta condición afecta especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En personas con diabetes, la deshidratación puede aumentar el riesgo de complicaciones asociadas al descontrol de líquidos y electrolitos, por lo que mantener una adecuada hidratación es fundamental.

Oralectril está disponible en presentaciones de 500 ml, con sabores de uva, cereza, manzana verde, coco y piña. Está disponible en las farmacias de todo el país.

Oralectril está disponible en presentaciones de 500 ml, con sabores de uva, cereza, manzana verde, coco y piña. Está disponible en las farmacias de todo el país.

Suero de hidratación oral: Oralectril

El doctor Richard Zablah recomendó a las personas con signos de deshidratación consumir sueros de hidratación oral como Oralectril y Oralectril Diabetic, fórmula especialmente desarrollada para personas con diabetes, los cuales —según indicó— cumplen con parámetros internacionales de hidratación oral.

“Oralectril es una fórmula hipotónica, diseñada para favorecer una absorción rápida de líquidos y electrolitos, contribuyendo a una hidratación más eficiente”, explicó.

Y añadió: “Su composición favorece la absorción intestinal de agua y electrolitos, ayudando a apoyar una recuperación más rápida de la hidratación corporal”.

Una persona deshidratada pierde líquidos y minerales esenciales, por lo que es importante restituirlos adecuadamente para favorecer la recuperación.

Oralectril está disponible en presentaciones de 500 ml en sabores piña, manzana verde, cereza, coco y uva. Por su parte, Litodex se comercializa en sabores fresa, manzana, naranja y coco, ambos con fórmulas desarrolladas bajo parámetros de hidratación recomendados por la OMS.

Los productos están disponibles en farmacias como Farmacia Simán, Farmafácil, Farmacity y Punto Farma, donde actualmente se ofrece la promoción 3x1: compra 3 y recibe 1 gratis.

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