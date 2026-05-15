¿Cómo protegerse de la ola de calor? Expertos recomiendan hidratarse correctamente

San Pedro Sula, Honduras.

Los hondureños están siendo afectados por una ola de calor extrema, con temperaturas históricas y sensaciones térmicas elevadas en distintas regiones del país. Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomiendan seguir medidas de prevención en los trabajos, hogares y centros educativos. ¿Cuáles son los riesgos para la salud? ¿Cómo prevenir los golpes de calor? ¿Qué hacer para mantenerse hidratado durante temperaturas extremas? ¿Es suficiente tomar solo agua?

El doctor Richard Zablah, gerente de Mercadeo de Laboratorios Finlay, explicó que las altas temperaturas pueden provocar deshidratación y una disminución de electrolitos esenciales como sodio, potasio y cloro, fundamentales para mantener el equilibrio de líquidos en el organismo. Según MedlinePlus, los electrolitos cumplen funciones importantes en el cuerpo, entre ellas mantener el equilibrio hídrico y apoyar el funcionamiento muscular y nervioso. “Muchas veces, tomar únicamente agua no restituye completamente los electrolitos que el cuerpo pierde por el sudor durante temperaturas extremas”, indicó el doctor Zablah. La deshidratación puede provocar dolores de cabeza, malestar general, debilidad, calambres, irritabilidad y piel seca. Esta condición afecta especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. En personas con diabetes, la deshidratación puede aumentar el riesgo de complicaciones asociadas al descontrol de líquidos y electrolitos, por lo que mantener una adecuada hidratación es fundamental.

Suero de hidratación oral: Oralectril