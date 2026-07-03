Dictan auto de formal procesamiento a Anyi Interiano por narcotráfico

Tegucigalpa, Honduras

En la misma resolución de Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción que dictó este viernes, se otorga sobreseimiento provisional a Gloria Rita Interiano Melgar , madre de la imputada, quien también había sido requerida por las autoridades durante el operativo.

Auto de formal procesamiento recibió Anyi Yariela Mejía Interiano , acusada del delito de tráfico de drogas agravado en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

La detención se produjo luego de una persecución policial ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), a través de unidades especializadas que operaban en la zona sur del país.

Según las investigaciones, las sospechosas se transportaban en una camioneta Ford Explorer cuando fueron interceptadas por las autoridades en la carretera CA-3, a la altura de la aldea de Namasigüe.

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron 154 paquetes rectangulares de supuesta cocaína ocultos en compartimentos del automotor.

Además, se decomisaron 2,000 dólares en efectivo, dos teléfonos celulares y el vehículo en el que se movilizaban las detenidas.

Las autoridades detallaron que la camioneta decomisada es una Ford Explorer XLT, color corinto perlado, modelo 2016, registrada a nombre de un particular.

La acusación presentada por el Ministerio Público sostiene que la droga era transportada con fines de distribución, por lo que se presentó el requerimiento fiscal por tráfico de drogas agravado.

Anyi Yariela Mejía Interiano, de 28 años, es originaria de Florida, Copán, y residente en Tegucigalpa. De acuerdo con los registros policiales, se dedicaba al comercio.

Por su parte, Gloria Rita Interiano Melgar, de 51 años, originaria de San Antonio, Copán, y residente en la capital, quedó favorecida con un sobreseimiento provisional mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades también informaron que en el vehículo viajaba un menor de edad, quien fue remitido a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) debido a que no tenía familiares cercanos en el lugar de la detención.

El reporte policial establece que tanto las detenidas como el menor fueron evaluados tras el operativo y no presentaban lesiones ni golpes visibles.

Tras la audiencia inicial, el juez consideró que existen indicios suficientes para continuar el proceso penal contra Mejía Interiano por el delito que le imputa la Fiscalía.

Asimismo, convocó a las partes procesales para el próximo 30 de julio a las 10:00 de la mañana, fecha en la que se desarrollará la audiencia preliminar del caso.