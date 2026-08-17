La razón por la que Jeaustin viajó a Costa Rica en plena crisis del Real España

San José, Costa Rica.

La situación que atraviesa el Real España vuelve a generar incertidumbre luego de que medios de comunicación de Costa Rica informaran que el entrenador Jeaustin Campos se encuentra en territorio costarricense, en medio de la complicada situación económica que estaría atravesando junto a su cuerpo técnico en el conjunto aurinegro. La noticia surge apenas unos días después del empate 1-1 que la máquina consiguió ante el Independiente de Siguatepeque, resultado que dejó un sabor amargo y que estuvo acompañado por unas contundentes declaraciones del estratega costarricense.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Campos reconoció públicamente que existe una deuda económica con él y con los integrantes de su cuerpo técnico. El entrenador incluso dejó entrever que esta situación podría terminar influyendo en su continuidad al frente del equipo, aunque también dejó claro que mantiene un fuerte compromiso con la institución. “Me dolería irme, no sé hasta cuándo o dónde van a aguantar mis compañeros del cuerpo técnico. Pero no es ideal si queremos ser campeones. Si hay una inestabilidad en la manera que nos vamos a preparar para ser campeones, entonces eso obstruye una gran posibilidad, no es ninguna excusa, pero es así”, manifestó Campos. El técnico costarricense también hizo referencia a la diferencia que existe entre algunos clubes y la realidad que actualmente atraviesa el Real España, señalando que mientras algunos equipos pueden entregar premios por resultados, dentro de su entorno existen integrantes que todavía esperan completar el pago de sus salarios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Mientras otros dan premios por un partido, hay otros que no tienen esa posibilidad o completar un salario algunos meses. Insisto, vamos a ver hasta dónde”, añadió.

Jeaustin Campos viajó a su país

Este lunes, la información tomó un nuevo giro luego de que Radio Columbia de Costa Rica informara que Jeaustin Campos se encontraba en territorio costarricense. “Jeaustin llegó a nuestro país por unos días y vive momentos de zozobra en Honduras. No le están pagando”, señalaron durante la transmisión del medio costarricense. Pero la información no se quedó únicamente en el viaje del entrenador. Durante el programa también se mencionó que Campos ha despertado el interés del Herediano, actual campeón del fútbol de Costa Rica, ante la posibilidad de que pueda convertirse en su próximo entrenador. “Ya hubo un acercamiento y es una alternativa, no es que estemos diciendo que ya es el elegido, pero es uno de los candidatos”, señalaron en la radio costarricense.

Razón de su viaje

En medio de las especulaciones sobre su futuro, Diario LA PRENSA pudo conocer que Jeaustin Campos efectivamente se encuentra en Costa Rica. Sin embargo, de acuerdo con la información obtenida por este medio, el estratega se se encuentra realizando un trámite de carácter personal. En el entorno del conjunto aurinegro, la postura es clara: la directiva espera que Jeaustin Campos continúe al frente del equipo y cumpla con el contrato que mantiene vigente con la institución. El estratega costarricense tiene vínculo contractual con Real España hasta junio de 2026, por lo que cualquier eventual salida tendría que ser definida entre ambas partes. Mientras tanto, Campos y los integrantes de su cuerpo técnico continúan a la espera de que la dirigencia aurinegra pueda solventar la deuda económica pendiente. El problema financiero se ha convertido en uno de los principales temas que rodean al club y que podrían generar preocupación de cara a los próximos compromisos.