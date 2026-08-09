Independiente vs Choloma no va por TV: horario y sorpresa con la transmisión

Honduras.

El Club Atlético Independiente encara este domingo su segundo desafío en la Primera División de la Liga Nacional de Honduras. Este domingo reciben a un viejo conocido, el CD Choloma.

Ambos equipos se reencuentran luego de aquella finalísima que disputaron para jugarse el boleto a la máxima categoría del fútbol hondureño. En aquel entonces, el cuadro maquilero ganó la serie y se quedó con el anhelado cupo en 2025 luego de vencerlos por 2-1 en el último partido.

Ahora, el escenario ha cambiado. El Choloma ya ha tenido rodaje en Primera, pero enfrente tendrán a un aguerrido Independiente que quiere dar la pelea tras ser el equipo invitado de la Liga para conformar el histórico torneo de 12 clubes.