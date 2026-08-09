Independiente vs Choloma no va por TV: horario y sorpresa con la transmisión

El Club Atlético Independiente encara este domingo su segundo desafío en la Primera División de la Liga Nacional de Honduras. Este domingo reciben a un viejo conocido, el CD Choloma.
Ambos equipos se reencuentran luego de aquella finalísima que disputaron para jugarse el boleto a la máxima categoría del fútbol hondureño. En aquel entonces, el cuadro maquilero ganó la serie y se quedó con el anhelado cupo en 2025 luego de vencerlos por 2-1 en el último partido.
Ahora, el escenario ha cambiado. El Choloma ya ha tenido rodaje en Primera, pero enfrente tendrán a un aguerrido Independiente que quiere dar la pelea tras ser el equipo invitado de la Liga para conformar el histórico torneo de 12 clubes.
Las "Panteras Negras" hicieron su estreno el pasado lunes ante Marathón y, aunque dieron batalla, terminaron cayendo por la mínima ante el equipo dirigido por Silvio Rudman en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.
Este domingo, tendrán su primer duelo como local y la oportunidad de buscar sus primeros puntos en el torneo. Aunque no es en su "casa", el Estadio Carlos Miranda les espera para recibir a un Choloma que también llega con la necesidad de sumar puntos.
En la primera fecha, el cuadro cholomeño fue otro de los que perdió. Visitó hace una semana el Roberto Suazo Córdova y fue doblegado por Génesis FC. La misión del equipo maquilero es dar el golpe al nuevo inquilino de la Liga Nacional.
Horario y dónde ver el Independiente vs Choloma
El duelo entre Independiente vs Choloma será el último de la jornada 2 del Apertura 2026 y comenzará a partir de las 7:30 de la noche. El partido será transmitido por la señal de Multicable TV a través de Youtube y Facebook.