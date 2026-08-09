Madre y bebé son atropellados frente a hospital de Danlí; conductor se dio a la fuga

Danlí, El Paraíso.

Una mujer que llevaba a su bebé en brazos fue atropellada por un carro este domingo frente al Hospital Gabriela Alvarado, en Danlí, departamento de El Paraíso, según información preliminar.

De acuerdo con testigos, la madre se encontraba en las afueras del centro asistencial y habría intentado cruzar la calle cuando fue impactada por un vehículo que circulaba por el sector.

Tras el impacto, la mujer y su bebé quedaron tendidos sobre la vía, mientras el conductor del carro presuntamente se dio a la fuga.