Madre y bebé son atropellados frente a hospital de Danlí; conductor se dio a la fuga

Una mujer que llevaba a su bebé en brazos fue atropellada por un carro este domingo frente al Hospital Gabriela Alvarado, en Danlí, departamento de El Paraíso, según información preliminar.
De acuerdo con testigos, la madre se encontraba en las afueras del centro asistencial y habría intentado cruzar la calle cuando fue impactada por un vehículo que circulaba por el sector.
Tras el impacto, la mujer y su bebé quedaron tendidos sobre la vía, mientras el conductor del carro presuntamente se dio a la fuga.
Personas que transitaban por el lugar se acercaron para auxiliar a la madre y a la menor, en medio de la preocupación generada por el accidente ocurrido frente al hospital.
Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la mujer y de su bebé, así como la identidad del conductor involucrado en el percance.
Las circunstancias exactas en las que ocurrió el atropellamiento todavía no han sido establecidas. Se espera que las autoridades policiales brinden un informe oficial sobre el accidente y determinen las características del carro involucrado.