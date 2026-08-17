Cortes de energía este martes 18 de agosto: El Paraíso, Lempira, Santa Bárbara, Cortés e Intibucá

Este martes 18 de agosto, varios sectores de El Paraíso, Lempira, Santa Bárbara, Cortés e Intibucá tendrán interrupciones programadas del servicio eléctrico debido a trabajos de mantenimiento e instalación de equipos en la red de distribución.
Los cortes están contemplados en diferentes horarios y circuitos, por lo que la duración de la interrupción variará según la zona. Los trabajos forman parte de las labores programadas en distintas subestaciones.
En Trojes, El Paraíso, se realizarán trabajos de instalación de equipos en la red de distribución correspondientes a la sección del circuito CHI-L363, de la subestación Chichicaste.
La interrupción en esta zona está programada de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Entre los sectores afectados figuran Las Camelias, El Pinal, Poteca, Campamento 1 y 2, El Chaparral y La Laguna.
También se incluyen La Unión número 1, San Antonio, La Nuvia, La Montañita, Paso Hondo 1 y 2, Las Quebradas, Las Delicias 1 y 2, Mata de Guineo y San José de Mata de Guineo.
El listado comprende además El Corralito, Cifuentes, Quebrada Arriba, Planes de Cifuentes, Los Jardines, El Bijao, El Pital, Agua Caliente, Los Tablones, La Apertura, Trojes, Capires, Yamales y Arenales, además de zonas aledañas.
En Lempira, se ejecutarán trabajos de mantenimiento general en el circuito LFL-L334, de la subestación Las Flores, entre las 8:20 de la mañana y 2:20 de la tarde.
Las labores afectarán sectores de los municipios de Gracias, Lepaera, Las Flores, La Campa, San Sebastián, Belén, San Manuel Colohote y San Marcos de Caiquín, incluyendo sus cascos urbanos, aldeas y comunidades cercanas.
En La Iguala, Lempira, también se contempla la interrupción del servicio en el casco urbano y las aldeas Chusquín, El Juncal, El Mango, El Matasano, Las Olominas, Los Tablones y Llano Largo, entre otros sectores.
En San Juan, Intibucá, las zonas de Jagua y Agua Caliente Norte, junto con caseríos cercanos, aparecen entre los sectores contemplados en la programación.
Por otra parte, el circuito CRL-L304, de la subestación Cañaveral, tendrá mantenimiento general entre las 8:30 de la mañana y 2:30 de la tarde. La programación también contempla trabajos en los circuitos BER-L288 y BER-L283, de la subestación Bermejo, de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde.
Estos últimos trabajos abarcarán comunidades de Santa Bárbara, principalmente de San José de Colinas y San Luis, además de sectores de San Pedro Sula como las colonias Hernández Morel, Universidad, Los Laureles, Cementos de Honduras, Country, Sitra Alus y Las Brisas.
En Santa Rita, Yoro, se programó mantenimiento general en la sección del circuito PGR-L319, de la subestación El Progreso, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Entre los sectores mencionados están los barrios San Jorge y Echeverri, así como Quebrada Seca y Remolino.
La programación también contempla sectores de Santa Rita y Santa Cruz de Yojoa, entre ellos Santa Municipal, Lourdes, Pueblo Nuevo, Subirana, Lara, Minerva, El Centro, El Milagro, 4 de Septiembre, Sitraterco, Guanchías, Altiplano, Piletas, Villadela, San Miguel, Los Campos y Brisas del Sur. Asimismo, aparecen comunidades como El Cacao, Guanchías Creek, La Garroba, Capulín y Tapiquilares, además de Campos Llano, Barranco, Bejuco, Olivo, Higuerito Llano, Subirana del Olivar, El Ocotillo, El Panal, El Batey, San Luis Zacatales y La Tejeda.
En Ilama, Santa Bárbara, la programación incluye sectores como La Estancia, San Juan de la Cruz, La Cañada, Uncana, El Capulín, El Zarzal, Generadora Cececapa y El Bálsamo. Los trabajos forman parte del mantenimiento programado en la red eléctrica.