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Cortes de energía este martes 18 de agosto: El Paraíso, Lempira, Santa Bárbara, Cortés e Intibucá

Varios sectores de Honduras tendrán cortes de energía este martes 18 de agosto por trabajos de mantenimiento e instalación de equipos en distintos circuitos de distribución

Cortes de energía este martes 18 de agosto: El Paraíso, Lempira, Santa Bárbara, Cortés e Intibucá
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Este martes 18 de agosto, varios sectores de El Paraíso, Lempira, Santa Bárbara, Cortés e Intibucá tendrán interrupciones programadas del servicio eléctrico debido a trabajos de mantenimiento e instalación de equipos en la red de distribución.
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Los cortes están contemplados en diferentes horarios y circuitos, por lo que la duración de la interrupción variará según la zona. Los trabajos forman parte de las labores programadas en distintas subestaciones.
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En Trojes, El Paraíso, se realizarán trabajos de instalación de equipos en la red de distribución correspondientes a la sección del circuito CHI-L363, de la subestación Chichicaste.
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La interrupción en esta zona está programada de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Entre los sectores afectados figuran Las Camelias, El Pinal, Poteca, Campamento 1 y 2, El Chaparral y La Laguna.
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También se incluyen La Unión número 1, San Antonio, La Nuvia, La Montañita, Paso Hondo 1 y 2, Las Quebradas, Las Delicias 1 y 2, Mata de Guineo y San José de Mata de Guineo.
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El listado comprende además El Corralito, Cifuentes, Quebrada Arriba, Planes de Cifuentes, Los Jardines, El Bijao, El Pital, Agua Caliente, Los Tablones, La Apertura, Trojes, Capires, Yamales y Arenales, además de zonas aledañas.
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En Lempira, se ejecutarán trabajos de mantenimiento general en el circuito LFL-L334, de la subestación Las Flores, entre las 8:20 de la mañana y 2:20 de la tarde.
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Las labores afectarán sectores de los municipios de Gracias, Lepaera, Las Flores, La Campa, San Sebastián, Belén, San Manuel Colohote y San Marcos de Caiquín, incluyendo sus cascos urbanos, aldeas y comunidades cercanas.
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En La Iguala, Lempira, también se contempla la interrupción del servicio en el casco urbano y las aldeas Chusquín, El Juncal, El Mango, El Matasano, Las Olominas, Los Tablones y Llano Largo, entre otros sectores.
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En San Juan, Intibucá, las zonas de Jagua y Agua Caliente Norte, junto con caseríos cercanos, aparecen entre los sectores contemplados en la programación.
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Por otra parte, el circuito CRL-L304, de la subestación Cañaveral, tendrá mantenimiento general entre las 8:30 de la mañana y 2:30 de la tarde. La programación también contempla trabajos en los circuitos BER-L288 y BER-L283, de la subestación Bermejo, de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde.
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Estos últimos trabajos abarcarán comunidades de Santa Bárbara, principalmente de San José de Colinas y San Luis, además de sectores de San Pedro Sula como las colonias Hernández Morel, Universidad, Los Laureles, Cementos de Honduras, Country, Sitra Alus y Las Brisas.
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En Santa Rita, Yoro, se programó mantenimiento general en la sección del circuito PGR-L319, de la subestación El Progreso, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Entre los sectores mencionados están los barrios San Jorge y Echeverri, así como Quebrada Seca y Remolino.
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La programación también contempla sectores de Santa Rita y Santa Cruz de Yojoa, entre ellos Santa Municipal, Lourdes, Pueblo Nuevo, Subirana, Lara, Minerva, El Centro, El Milagro, 4 de Septiembre, Sitraterco, Guanchías, Altiplano, Piletas, Villadela, San Miguel, Los Campos y Brisas del Sur. Asimismo, aparecen comunidades como El Cacao, Guanchías Creek, La Garroba, Capulín y Tapiquilares, además de Campos Llano, Barranco, Bejuco, Olivo, Higuerito Llano, Subirana del Olivar, El Ocotillo, El Panal, El Batey, San Luis Zacatales y La Tejeda.
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En Ilama, Santa Bárbara, la programación incluye sectores como La Estancia, San Juan de la Cruz, La Cañada, Uncana, El Capulín, El Zarzal, Generadora Cececapa y El Bálsamo. Los trabajos forman parte del mantenimiento programado en la red eléctrica.
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