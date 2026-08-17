Cortes de energía este martes 18 de agosto: El Paraíso, Lempira, Santa Bárbara, Cortés e Intibucá

Por otra parte, el circuito CRL-L304, de la subestación Cañaveral, tendrá mantenimiento general entre las 8:30 de la mañana y 2:30 de la tarde. La programación también contempla trabajos en los circuitos BER-L288 y BER-L283, de la subestación Bermejo, de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde.