Edwin Rodríguez y Olimpia reciben inesperada noticia: esto se sabe

Tegucigalpa.

El Club Deportivo Olimpia vivió una noche agridulce en el estadio Nacional Chelato Uclés. Los albos derrotaron 3-1 al Motagua por la tercera jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, pero el triunfo dejó una preocupación por la lesión de uno de sus jugadores más destacados en este inicio de temporada. Edwin Rodríguez recibió un fuerte golpe en el rostro durante el clásico capitalino. Al minuto 40, el volante del Motagua Denis Meléndez le propinó un codazo en la nariz, provocándole una herida que le generó un sangrado considerable.

El árbitro Said Martínez consideró la acción como una falta grave y antideportiva, por lo que decidió expulsar al mediocampista del conjunto azul. Pese al golpe, Rodríguez pudo continuar en el terreno de juego. Sin embargo, este lunes se conoció que el futbolista fue sometido a exámenes médicos para determinar el alcance de la lesión. De acuerdo con información conocida por Diario LA PRENSA, los estudios confirmaron que el jugador sufrió una pequeña fractura en la nariz. La buena noticia para el conjunto merengue es que la lesión no le impedirá continuar jugando. Rodríguez podrá mantenerse a disposición del cuerpo técnico, aunque deberá utilizar una máscara protectora para evitar nuevos impactos en la zona afectada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La intervención quirúrgica quedará pendiente y se realizará una vez concluya el torneo Apertura 2026, por lo que el futbolista podrá seguir compitiendo con Olimpia durante el campeonato local y Copa Centroamericana.