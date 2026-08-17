Asfura destaca a Puerto Cortés como centro logístico de Centroamérica durante aniversario de la ENP

Puerto Cortés.

El presidente Nasry Asfura encabezó este lunes la conmemoración del 60 aniversario de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), acto en el que destacó la importancia estratégica de Puerto Cortés para el desarrollo económico de Honduras y su consolidación como uno de los principales centros logísticos de Centroamérica. Durante su intervención, el mandatario resaltó el papel que ha desempeñado la ENP desde el inicio de sus operaciones en agosto de 1966 y aseguró que el objetivo de su administración es ampliar la capacidad del puerto, atraer nuevas inversiones y fortalecer la competitividad del país en el comercio internacional. “Hoy celebramos 60 años de Puerto Cortés, no de la Empresa Nacional Portuaria. Este no es el puerto de Honduras, es el puerto de Centroamérica y lo vamos a hacer mucho más grande”, afirmó Asfura.

Asimismo, destacó la ubicación geográfica de Honduras y la relevancia de Puerto Cortés para conectar al país con los mercados internacionales. “Sesenta años conectando a Honduras con el mundo. Sesenta años moviendo nuestra economía, sesenta años dándole el nombre a Honduras y posicionándola en Centroamérica”, expresó.

Nuevos acuerdos de inversión

Como parte de la celebración, la ENP y la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) suscribieron un convenio orientado a fortalecer la promoción internacional de Puerto Cortés y avanzar hacia una capacidad de manejo de hasta 1.4 millones de TEU anuales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El acuerdo fue firmado por el gerente de la ENP, Yaudet Burbara, y el director ejecutivo de OPC, Javier Ramírez. La alianza contempla acciones para atraer mayores volúmenes de carga, mejorar la competitividad del puerto y ampliar progresivamente su capacidad operativa.