Jueces piden al CN dar trámite al proyecto de nueva Ley de la Judicatura

Tegucigalpa.

Guillermo López, representante de la Asociación de Jueces por la Democracia , cuestionó que la iniciativa continúe sin avances en el Legislativo y consideró necesario cambiar el mecanismo mediante el cual se seleccionará a los integrantes del Consejo de la Judicatura.

Miembros del Poder Judicial y representantes de asociaciones de jueces instaron al Congreso Nacional a retomar la discusión del proyecto de la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial , una propuesta que pretende establecer un nuevo marco para la administración y supervisión de la carrera de los funcionarios judiciales.

López recordó que quienes integraron anteriormente el Consejo enfrentaron acciones de carácter penal e incluso permanecieron en prisión preventiva. A su criterio, esos antecedentes demuestran la necesidad de establecer criterios de selección diferentes para garantizar la idoneidad e independencia de quienes asumirán la conducción del órgano responsable de la carrera judicial.

“Lo que hay que hacer es que el sistema de selección de los nuevos concejales debe ser distinto al que se dio hace aproximadamente 10 años. Yo creo que hubo una mala elección y los funcionarios que llegaron al Consejo de la Judicatura quedaron en una situación verdaderamente lamentable”, afirmó.

El representante de los jueces también manifestó su descontento por la falta de avances en el Congreso Nacional y señaló que varias organizaciones del sector han planteado propuestas para fortalecer la administración de la carrera judicial.

“Bueno, de cierto modo, nos sentimos... Yo diría frustrado, frustrado de que un tema que la Judicatura y la asociación asumen con compromiso el Congreso primero nos diga que le interesa una ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, y que cuando ésta se presenta, queda engavetada”, expresó.

El anteproyecto fue aprobado por unanimidad por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y posteriormente enviado al Congreso Nacional el 10 de junio para su discusión. La propuesta consta de 112 artículos y plantea nuevas disposiciones para el funcionamiento del Consejo y la administración de la carrera judicial.

Desde el Legislativo, el diputado Mario Pérez aseguró que la iniciativa continúa contemplada entre las prioridades de la agenda parlamentaria.

“Es de prioridad, siempre ha sido de prioridad y está dentro de la agenda legislativa. Este Congreso va a dejar una nueva ley del Consejo de la Judicatura que busque darle independencia, autonomía a la Administración del Poder Judicial”, sostuvo.

Pérez explicó que el retraso obedece, entre otros factores, al orden establecido para el tratamiento de los diferentes asuntos que se encuentran en agenda. “Lógicamente en el Congreso hay muchos temas que se están trabajando y vamos por un orden de agenda, un orden de calendario”, agregó.

Entre las disposiciones contempladas en el proyecto figura que los integrantes del Consejo de la Judicatura ejerzan períodos de cinco años, con la posibilidad de ser reelegidos únicamente por una ocasión. También se establecen requisitos y restricciones para quienes aspiren a formar parte del órgano.

La propuesta contempla, entre otras condiciones, impedir que los integrantes tengan vínculos familiares con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, autoridades superiores del Poder Judicial o miembros activos de partidos políticos. Con estas medidas se busca reducir posibles conflictos de interés y fortalecer la independencia de quienes estarán a cargo de la administración de la carrera judicial.

La iniciativa llega al Congreso Nacional después de varios años de cuestionamientos sobre la normativa que regulaba anteriormente al Consejo de la Judicatura. Ahora corresponde a los diputados iniciar el debate del nuevo proyecto y definir el procedimiento que seguirá hasta una eventual aprobación.