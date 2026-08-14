Diputada de Cortés propone ley para usar grilletes electrónicos en reos por delitos leves

Tegucigalpa, Honduras

Un proyecto de ley para implementar dispositivos de grilletes electrónicos fue presentado en el Congreso Nacional, con el objetivo de reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios y plantear alternativas al encarcelamiento para determinados grupos. La iniciativa propone utilizar estos dispositivos como alternativa a la prisión preventiva y para el cumplimiento de condenas fuera de los recintos carcelarios, en casos específicos como personas procesadas por delitos leves, reclusos con buen comportamiento próximos a recuperar su libertad y mujeres embarazadas o lactantes.

“Nosotros tenemos hacinamiento en las cárceles de Honduras y esto conlleva altos costos, más los gastos que tiene el Estado con el sistema judicial. El fin de la utilización de estos grilletes es para personas con delitos leves y para madres que están a punto de tener sus hijos, porque los niños no tienen por qué pagar estar en esas condiciones en sus primeros años de vida”, explicó la diputada promovente del proyecto, Daisy Andonie. Además de contribuir a reducir la sobrepoblación penitenciaria, la propuesta contempla el uso de los dispositivos como medida cautelar de protección en casos de violencia doméstica y de género. Esto permitiría al sistema judicial rastrear en tiempo real la ubicación de los agresores para mantenerlos alejados de las víctimas. En el ámbito fiscal y administrativo, la congresista argumentó que la manutención de la población carcelaria representa una carga financiera considerable para el presupuesto nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Según estimaciones citadas en la iniciativa, el costo diario de alimentación sería de aproximadamente 350 lempiras por privado de libertad, a lo que se suman los gastos de atención médica, transporte, personal de custodia y programas de reinserción.