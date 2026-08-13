Congreso recibe propuesta para crear el primer Código Procesal Laboral

Con el propósito de agilizar la resolución de juicios y modernizar la impartición de justicia en materia de trabajo, el Congreso Nacional recibió la propuesta para crear el primer Código Procesal Laboral del país, una iniciativa orientada a dotar al sistema judicial de un marco procedimental propio y autónomo.
La propuesta legislativa busca llenar una mora histórica en el estamento jurídico hondureño, donde a pesar de contar con un Código del Trabajo con más de 60 años de vigencia, la jurisdicción laboral carece de un cuerpo adjetivo especializado, a diferencia de las áreas civil y penal que disponen de sus respectivos códigos procesales.
"Presenté ante la cámara legislativa la creación del Código Procesal Laboral, ya que los abogados no cuentan en el estamento jurídico de nuestro país con esta herramienta; tenemos el Código Procesal Penal y el Civil, pero no teníamos un Código Procesal Laboral", explicó Nelson Leiva, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre).
En la actualidad, cuando un trabajador o un empleador acude a los juzgados de letras del trabajo, los profesionales del derecho y los jueces deben recurrir de manera supletoria al Código Procesal Civil para la tramitación de los expedientes, situación que extiende de forma indeterminada la duración de los litigios.
Esta falta de procedimientos específicos estandarizados para el fuero laboral suele traducirse en dilaciones que afectan tanto la seguridad jurídica de las empresas como el acceso expedito a los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora.
"Nos ayudará mucho en la aplicación de la justicia porque nos estamos auxiliando de procedimientos estipulados en el Código Procesal Civil para aplicar el Código del Trabajo; esto va conllevando a mejorar el sistema al momento de tener sentencias más rápidas", señaló Leiva.
El proyecto presentado toma como base técnica un dictamen y borrador de anteproyecto formulado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde el año 2012, propuesta que no fue sometida a debate por las legislaturas anteriores y que ahora fue actualizada con modificaciones para adaptar el texto a las demandas del mercado laboral contemporáneo.
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El procedimiento parlamentario contempla remitir el proyecto de ley a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara Legislativa, la cual solicitará la opinión institucional de la Corte Suprema de Justicia e impulsará jornadas de consulta con el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y las bancadas representadas en el Congreso Nacional.
"Vamos a buscar en las próximas semanas la socialización con todos los sectores y bancadas para agilizarlo, porque para los abogados ha sido un anhelo tener este código al no contar con procedimientos específicos tras 60 años de vigencia del Código del Trabajo", aseguró el parlamentario.