Hallan a un hombre muerto en barrio Medina de San Pedro Sula

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este jueves en una de las calles del barrio Medina de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
Hasta el momento, la persona fallecida no ha sido identificada por las autoridades, a la espera de que los equipos de Medicina Forense realicen el levantamiento e identificación correspondiente.
De acuerdo con la información preliminar brindada por el subinspector Reyes, de la Policía Nacional, el hombre habría fallecido por causas accidentales; sin embargo, serán los exámenes forenses los que determinen con precisión la causa de su deceso.
La escena fue resguardada por agentes policiales mientras se completaban los trámites legales y el traslado del cuerpo a la morgue.