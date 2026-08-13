  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan a un hombre muerto en barrio Medina de San Pedro Sula

Hasta el momento, la persona fallecida no ha sido identificada por las autoridades

San Pedro Sula

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este jueves en una de las calles del barrio Medina de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Hasta el momento, la persona fallecida no ha sido identificada por las autoridades, a la espera de que los equipos de Medicina Forense realicen el levantamiento e identificación correspondiente.

Se presume que el hombre murió por causas accidentales; no obstante, será la autopsia la que determine la causa exacta de su fallecimiento.

Se presume que el hombre murió por causas accidentales; no obstante, será la autopsia la que determine la causa exacta de su fallecimiento.
Niño de 11 años y joven de 18 mueren ahogados en un río de Siguatepeque

De acuerdo con la información preliminar brindada por el subinspector Reyes, de la Policía Nacional, el hombre habría fallecido por causas accidentales; sin embargo, serán los exámenes forenses los que determinen con precisión la causa de su deceso.

La escena fue resguardada por agentes policiales mientras se completaban los trámites legales y el traslado del cuerpo a la morgue.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias