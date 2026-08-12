Capturan a hombre con arma 9 milímetros durante operativo en Sico, Colón

Colón, Honduras

Durante la operación, las autoridades decomisaron una pistola calibre 9 milímetros , además de un cargador que contenía más de 15 proyectiles sin percutir.

Un hombre fue detenido por elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch durante un operativo ejecutado en el sector de Sico, Paulaya, Colón, por la presunta portación ilegal de un arma de fuego de uso comercial.

Las Fuerzas Armadas informaron que no se descarta que el arma decomisada pueda haber sido utilizada en hechos delictivos registrados recientemente en ese sector de Colón.

El detenido y los indicios decomisados serán puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento correspondiente y establecer las responsabilidades que correspondan.

La Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch anunció que mantendrá las operaciones en diferentes sectores del departamento de Colón como parte de las acciones de seguridad que desarrolla en la zona.