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Capturan a hombre con arma 9 milímetros durante operativo en Sico, Colón

La Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch capturó a un hombre en Sico, Paulaya, Colón, por la presunta portación ilegal de un arma 9 mm con más de 15 proyectiles.

Capturan a hombre con arma 9 milímetros durante operativo en Sico, Colón

El hombre fue capturado durante un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch en el sector de Sico, Paulaya, Colón.
Colón, Honduras

Un hombre fue detenido por elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch durante un operativo ejecutado en el sector de Sico, Paulaya, Colón, por la presunta portación ilegal de un arma de fuego de uso comercial.

Durante la operación, las autoridades decomisaron una pistola calibre 9 milímetros, además de un cargador que contenía más de 15 proyectiles sin percutir.

<b>El arma de fuego calibre 9 milímetros fue decomisada.</b>

El arma de fuego calibre 9 milímetros fue decomisada.

Las Fuerzas Armadas informaron que no se descarta que el arma decomisada pueda haber sido utilizada en hechos delictivos registrados recientemente en ese sector de Colón.

El detenido y los indicios decomisados serán puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento correspondiente y establecer las responsabilidades que correspondan.

La Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch anunció que mantendrá las operaciones en diferentes sectores del departamento de Colón como parte de las acciones de seguridad que desarrolla en la zona.

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Redacción La Prensa
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