Cae pareja acusada de cobrar 3,000 dólares por llevar migrantes a Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras

Una pareja fue capturada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalada de su presunta participación en una estructura dedicada al tráfico ilícito de personas en el departamento de Cortés.

Los detenidos fueron identificados como Fredy Adoni Orellana Mencia, de 39 años, y María Dolores Chávez Hernández, de 44 años, ambos residentes en el municipio de San Antonio, Cortés.

De acuerdo con la DPI, ambos son requeridos por el delito de tráfico ilícito de personas agravado, en perjuicio de la soberanía del Estado de Honduras y de testigos protegidos.