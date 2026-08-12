Cae pareja acusada de cobrar 3,000 dólares por llevar migrantes a Estados Unidos

Una pareja fue capturada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalada de su presunta participación en una estructura dedicada al tráfico ilícito de personas en el departamento de Cortés.
Los detenidos fueron identificados como Fredy Adoni Orellana Mencia, de 39 años, y María Dolores Chávez Hernández, de 44 años, ambos residentes en el municipio de San Antonio, Cortés.
De acuerdo con la DPI, ambos son requeridos por el delito de tráfico ilícito de personas agravado, en perjuicio de la soberanía del Estado de Honduras y de testigos protegidos.
as investigaciones preliminares establecen que los sospechosos presuntamente utilizaban una barbería como fachada para captar a personas que pretendían emigrar a Estados Unidos, a quienes ofrecían facilitarles el ingreso irregular a ese país.
Por el supuesto servicio, los detenidos habrían cobrado hasta 3,000 dólares por cada migrante, según las pesquisas de las autoridades.
Las órdenes de captura fueron emitidas el 6 de agosto de 2026 por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula. Tras su detención, ambos fueron remitidos a las autoridades judiciales para continuar el proceso correspondiente.
La DPI mantiene las investigaciones para determinar cuántas personas habrían sido afectadas y establecer si existen otros integrantes vinculados con esta estructura. La responsabilidad penal de los detenidos deberá ser determinada por los tribunales competentes.