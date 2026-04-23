Capturan a “coyote” por cobrar $10 mil a migrantes y entregarlos a grupos delictivos en México

Tegucigalpa, Honduras

Detienen a un presunto miembro de una estructura criminal internacional vinculada al tráfico de migrantes, señalado de exigir hasta 10 mil dólares por llevarlos rumbo a Estados Unidos, pero que en realidad los habría entregado a organizaciones delictivas que operan en México.

El sospechoso fue localizado en la colonia Alemania, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán. Se trata de un hombre de 62 años, originario de la misma zona.

De acuerdo con las autoridades, estaría vinculado a una estructura criminal dedicada al traslado ilegal de ciudadanos hondureños, a quienes ofrecía un supuesto viaje seguro con destino a Estados Unidos.