Capturan a “coyote” por cobrar $10 mil a migrantes y entregarlos a grupos delictivos en México

Detienen a un presunto miembro de una estructura criminal internacional vinculada al tráfico de migrantes, señalado de exigir hasta 10 mil dólares por llevarlos rumbo a Estados Unidos, pero que en realidad los habría entregado a organizaciones delictivas que operan en México.
El sospechoso fue localizado en la colonia Alemania, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán. Se trata de un hombre de 62 años, originario de la misma zona.
De acuerdo con las autoridades, estaría vinculado a una estructura criminal dedicada al traslado ilegal de ciudadanos hondureños, a quienes ofrecía un supuesto viaje seguro con destino a Estados Unidos.
Según las investigaciones, la red operaba mediante el cobro de alrededor de 10 mil dólares por cada persona trasladada. No obstante, tras superar los controles migratorios en Honduras y Guatemala, los migrantes eran presuntamente entregados en México a organizaciones del crimen organizado.
Estas estructuras, posteriormente, mantenían a las víctimas retenidas y exigían fuertes cantidades de dinero a sus familiares para permitir su liberación. En uno de los casos documentados, se habría solicitado un rescate de hasta 400 mil lempiras.
Las autoridades informaron que la detención se ejecutó en cumplimiento de una orden de captura emitida el 28 de marzo de 2025 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Talanga, por el presunto delito de tráfico ilícito de personas.
El imputado será puesto a disposición de las autoridades judiciales en las próximas horas, donde deberá comparecer para continuar con el proceso legal establecido.