“Es triste estar encerrado": Apóstol Santiago relata su experiencia en prisión en El Salvador

Tocoa, Colón

El predicador hondureño Santiago Zúniga Cruz, conocido como “Apóstol Chago” en Honduras, brindó declaraciones tras recuperar su libertad luego de permanecer más de tres meses detenido en El Salvador por delitos relacionados con la trata de menores.

Durante una entrevista televisiva, Zúniga describió su experiencia en prisión y destacó el trato recibido por parte de las autoridades salvadoreñas, pese a las dificultades propias del encierro. “Es triste estar encerrado en bartolina porque ahí no se tiene libertad para comer. Yo le voy a hablar claro, no me ha hecho falta comida, pero ¿de qué sirve si estás encerrado y no le sentís sabor a la comida?”, comentó. El religioso también aseguró: “Yo voy a hablar con verdad y justicia, me trataron muy bien”, al tiempo que evitó emitir críticas hacia el sistema penitenciario salvadoreño. “No voy a murmurar de la gente de El Salvador”, expresó.

Atención médica en prisión