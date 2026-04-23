Estos son los requisitos del IHSS para pensión a huérfanos y la complementaria

San Pedro Sula, Honduras

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) dio a conocer detalles sobre la pensión complementaria, un beneficio dirigido a personas que cotizaron durante su vida laboral en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

De acuerdo con la institución, esta pensión aplica para asegurados que, además de haber contribuido al IHSS, ya reciben una pensión principal a través de otro instituto público de previsión social. Este mecanismo busca brindar un apoyo económico adicional a los jubilados y fortalecer su estabilidad financiera.

Para optar a este beneficio, los interesados deben presentarse ante la Secretaría General o en una oficina regional del IHSS y realizar la solicitud correspondiente, cumpliendo con los requisitos establecidos.

Entre la documentación requerida se solicita constancia de jubilación en otro instituto de previsión social, el historial de cotizaciones del lugar donde se encuentra jubilado en original, así como copia del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las autoridades del IHSS reiteraron que este tipo de beneficios forma parte de los esfuerzos por garantizar la protección social de los trabajadores hondureños, especialmente de quienes han cumplido con sus aportaciones a lo largo de su vida laboral.