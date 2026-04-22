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¿Sabías que puedes programar cita médica en el IHSS por medio de WhatsApp?

A través de su Contact Center, los derechohabientes pueden agendar citas de cualquiera de las 39 especialidades y subespecialidades disponibles en el hospital Regional del Norte de San Pedro Sula

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 13:22 -
  • Lizzi Benitez
¿Sabías que puedes programar cita médica en el IHSS por medio de WhatsApp?

Además de la alternativa digital, los pacientes también pueden programar sus citas de manera presencial en la ventanilla de Admisión de consulta externa.

 Foto: La Prensa
San Pedro Sula, Honduras

¿Quieres evitar largas filas para tramitar una cita médica? El Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) mantiene un sistema accesible para la programación de citas médicas; esto le permite gestionar sus consultas desde la comodidad de su hogar.

A través de su Contact Center, los pacientes pueden agendar citas en cualquiera de las 39 especialidades y subespecialidades disponibles en el hospital, utilizando exclusivamente la plataforma de WhatsApp.

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Entre los servicios de especialidad pediátrica disponibles para gestionar una cita se encuentran: cirugía pediátrica, dermatología pediátrica, endocrinología pediátrica, gastroenterología pediátrica, neumología pediátrica, nefrología pediátrica, alergología pediátrica y neurología pediátrica.

En el caso de adultos, las especialidades disponibles son: urología, neurocirugía, ortopedia, otorrinolaringología, cirugía general, cirugía vascular, oftalmología, dermatología, neurología, psiquiatría, reumatología, gastroenterología, neumología, cardiología, cirugía maxilofacial, cirugía plástica, hematología, psicología, nefrología y nutrición.

Según datos proporcionados por la institución, el año pasado un total de 40,755 pacientes lograron programar sus citas con este servicio, sin necesidad de trasladarse al centro hospitalario, según lo indica el boletín del IHSS.

Los números habilitados exclusivamente para este servicio de mensajería para las citas son 3353-5374, 3353-0335 y 3352-0531. El horario de atención del Contact Center es de lunes a viernes, de 6:00 am a 4:00 pm.

Esta iniciativa busca optimizar el tiempo de los pacientes y mejorar la atención en los servicios de salud.

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Las autoridades del hospital recordaron que, además de esta alternativa digital, los pacientes también pueden programar sus citas de manera presencial en la ventanilla de Admisión de consulta externa.

Con esta estrategia, el Hospital Regional del Norte continúa apostando por la modernización de sus servicios y la mejora en la atención, facilitando procesos y reduciendo tiempos de espera.

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Redacción web
Lizzi Benitez

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