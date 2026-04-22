España abre puerta a regularización: guía fácil para hondureños paso a paso

¿Qué es la Regularización Extraordinaria?Es un proceso excepcional dirigido a las personas migrantes que se encuentran en situación irregular o solicitantes de Protección Internacional en España, y que hayan llegado antes del 1 enero de 2026.
Es un proceso especial para ayudarte a estar legal, trabajar tranquilo y no vivir con miedo todos los días. Sin embargo, no es para todos los migrantes del mundo. Es solo para quienes ya estaban viviendo en España antes del 1 enero de 2026, fecha que puso el gobierno para poder aplicar.
Este programa está diseñado para reconocer la contribución de miles de personas que ya forman parte de la sociedad: Residir y trabajar por al menos un año, acceso a servicios sociales y sanitarios e integración social y laboral. Es impulsado por el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el rey Felipe VI de España.
Es así que si usted es hondureño y está en España desde antes del 1 de enero de 2026, podría tener la oportunidad de entrar en este proceso de regularización. La idea de España es ayudar a personas que ya forman parte del país, que trabajan, cuidan niños o hacen vida normal, pero que aún no tienen documentos legales para estar tranquilos.
No importa si entró al país sin papeles o si se le venció un permiso. Lo importante es demostrar que ya estaba viviendo allá antes de esa fecha clave. También se debe probar que lleva al menos varios meses seguidos viviendo en España. Eso se puede demostrar con documentos sencillos de su vida diaria.
Por ejemplo, sirven papeles como recibos, citas médicas, empadronamiento o cualquier documento donde salga tu nombre y fecha en territorio español.Otro requisito importante es no tener problemas con la ley. Es decir, no debes tener antecedentes penales ni en España ni en Honduras.
El proceso busca ayudar a personas que quieren hacer las cosas bien, trabajar y aportar. Por eso es importante cumplir con estos requisitos básicos. El Real Decreto de regularización se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 15 de abril. El plazo de solicitudes se abrió el jueves 16 de abril. El plazo de solicitudes para ambas vías estará abierto hasta el 30 de junio. En la foto, el presidente español jugando en silla de ruedas junto a atletas especiales.
¿A quién va dirigido este proceso? Podrá acceder a la regularización si se encuentra en una de estas dos situaciones: 1). Has solicitado Protección Internacional en España antes del 1 de enero de 2026. Descarga la solicitud específica / 2). Te encuentras en situación administrativa irregular y llegaste a España antes del 1 de enero de 2026. Descarga la solicitud específica
¿Cómo puedo presentar la solicitud? Se puede hacer por dos vías: Telemática o presencial.La vía telemática está disponible de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante todo el plazo de solicitud. La forma presencial funcionará a través de un servicio de cita previa. La cita previa es únicamente para presentar la solicitud de manera presencial en alguna de las 450 oficinas de Correos, Seguridad Social o Extranjería habilitadas (recuerda que no son todas). Para pedir información, hay otros canales habilitados como el teléfono 060. Puedes pedir cita previa desde aquí
¿Y cómo le demuestro a España que soy elegible? Una opción es tener una oferta de trabajo. Es decir, que alguien esté dispuesto a contratarle formalmente si obtiene los papeles. Otra forma es demostrar que tiene familia en España, como hijos o pareja. Eso ayuda a probar que ya tienes raíces dentro del país.También pueden aplicar personas que están en situación difícil, sin ingresos o en condiciones vulnerables, con ayuda de servicios sociales.
El permiso que se obtiene con este proceso permite vivir y trabajar legalmente por un tiempo, lo que abre muchas puertas en tu vida. Con este permiso puede acceder a empleo formal, seguro social y servicios de salud, algo muy importante para su estabilidad.
Es importante no dejar pasar el tiempo, porque este proceso tiene fecha límite. No es algo permanente, es una oportunidad que puede cerrarse. l gobierno de España busca con esto ordenar la situación de quienes ya están dentro del país, no atraer nuevos migrantes.
Por eso, si conoce a alguien que pueda aplicar, es importante que se informe bien y reúna sus documentos lo antes posible. Este proceso puede cambiar la vida de muchas familias hondureñas en España, dándoles estabilidad, seguridad y nuevas oportunidades.
¿Necesito certificado de antecenderes? Sí, el solicitante necesita aportar el certificado de antecedentes penales o documento equivalente, expedido por las autoridades del país de origen, o de los países donde haya residido los 5 años anteriores a su llegada a España. España NO aceptará a personas con antecedentes criminales en su país de origen, y tampoco a aquellos que hallan cometido delitos dentro del territorio español.
¿Con este permiso se puede trabajar La comunicación del inicio del procedimiento administrativo habilita automáticamente para trabajar en todo el territorio nacional español y en cualquier sector de actividad, facilitando el acceso al trabajo y contratación en condiciones dignas y garantistas tanto para el empleado como el empleador.
¿Dónde puedo contactar? Para dudas respecto al proceso se habilita el teléfono 060, también habilitado para la petición de cita previa y que atenderá en español. El horario de atención es de 09:30 a 14:00 horas y 16:30 a 19:30 horas, de lunes a viernes.
¿Quiénes me puede ayudar? La presentación de solicitud la puedes hacer tú mismo, si bien puedes contar con apoyo y asesoramiento de personal especializado. Por una parte, los beneficiarios pueden contar con asesoramiento a través de abogados, graduados sociales o gestores administrativos que pueden actuar como representantes para la presentación de solicitudes.
En paralelo, el Ministerio ha puesto en marcha el Registro de Colaboradores de Extranjería (consulta el listado aquí), formado por entidades sociales y sindicatos con experiencia en acompañamiento personas migrantes. Estas ofrecerán asesoramiento gratuito y también pueden actuar en calidad de representantes.
He presentado mi solicitud en el registro. ¿Se admitirá a trámite? No, solo se aceptarán las solicitudes presentadas en las oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería habilitadas.Si vas a cualquier registro público NO se tendrán en cuenta. IMPORTANTE: Las citas presenciales son GRATUITAS, nadie puede cobrarte por reservar o disponer de una cita presencial.