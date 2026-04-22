España abre puerta a regularización: guía fácil para hondureños paso a paso

¿Cómo puedo presentar la solicitud? Se puede hacer por dos vías: Telemática o presencial.

La vía telemática está disponible de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante todo el plazo de solicitud. La forma presencial funcionará a través de un servicio de cita previa. La cita previa es únicamente para presentar la solicitud de manera presencial en alguna de las 450 oficinas de Correos, Seguridad Social o Extranjería habilitadas (recuerda que no son todas). Para pedir información, hay otros canales habilitados como el teléfono 060. Puedes pedir cita previa desde aquí