"Barcelona intentará fichar a Vinicius”: la bomba que suelta Albert Lesán

Bombazo en España y el resto del mundo del fútbol: Barcelona podría intentar el fichaje de nada más y nada menos que de Vinicius, estrella del Real Madrid.
En las últimas horas ha tomado fuerza en redes sociales y programas de debate deportivo una serie de comentarios no oficiales que colocan nuevamente al delantero Vinícius Júnior en el centro de la conversación mediática, esta vez por su situación contractual y su relación con el Real Madrid.
Hay cierta percepción de incomodidad de Vinicius en algunos momentos de la temporada, especialmente por episodios recientes de tensión con parte de la afición en determinados encuentros.
En el entorno mediático del fútbol español ha comenzado a circular una información que ha generado debate en redes sociales y programas deportivos, tras las declaraciones del periodista catalán Albert Lesán, quien habría comentado una posible situación futura relacionada con el atacante brasileño Vinícius Júnior y un hipotético interés del FC Barcelona.
Según lo recogido en estas interpretaciones de sus palabras, el comunicador habría señalado que dentro del panorama del fútbol europeo no se debería descartar que el conjunto azulgrana observe con atención la evolución contractual del jugador del Real Madrid, especialmente en un contexto donde su renovación aún no estaría completamente cerrada a largo plazo.
"Hay gente del entorno del Barça y del entorno de Vinicius, escuchadme bien, que han hablado. Sé que hay gente del Madrid loca por la música para que renueve y que están diciendo que en estos días Vini va a renovar con el Madrid. Vini no está contento en el Madrid", comenzó diciendo el periodista Albert Lesán.
"A Vini le han silbado en el Madrid. Y hay gente en el Barça que está viendo la oportunidad de hacer un “Figo”. Hay gente en el Barça que cree en Vini. Hay gente en el Barça que cree en Vini. Es brasileño, como Deco. Hay gente en la Secretaría Técnica del Barça que ve que Vini queda libre en un año", señaló el periodista Albert Lesán dejando la bomba de que el brasileño podría tener una oportunidad en el equipo culé.
"Y hay gente del entorno del Barça que está hablando con gente del entorno de Vini. Y que le están diciendo: “Oye, si te esperas un añito, ¿qué?”. Aquí en el Barça, en banda izquierda, Raphinha dentro de un año a lo mejor ya es mayor. Si te esperas un añito, ¿qué pasa? Hay gente del entorno del Barça, brasileños, que sí ven a Vini ahí", siguió el reconocido periodista.
Según el periodista Albert Lesán, en el Barcelona ya están dialogando con gente cercana a Vinicius y reveló supuestas partes de esa conversación: “Vente, gratis, en un año”. Hay gente del entorno del Barça que lo ve", dijo.
"Por lo que me cuentan, hay gente del entorno de Vini que no lo ve mal. ¿Que Vini vaya a acabar en el Barça? Yo no lo sé. No puedo decir: “Vini va a venir al Barça”. No lo sé", detalló el comunicador de Cataluña.
"Pero sí puedo decir que hay gente del entorno del Barça, brasileños, y gente del entorno de Vini, brasileños, que están hablando", insistió el periodista Albert Lesán.
"Veremos qué es lo que pasa en los próximos partidos. Que silben mucho a Vini, que se pasen mucho y se ceban con él. Que no le va a explotar la bomba en la cara. Deco es brasileño, Vini es brasileño. Ahí lo dejo", cerró diciendo.
Según el periodista Albert Lesán, el entorno de Vinicius Jr le parece bien la idea de finalizar el último año de contrato con el Real Madrid para llegar libre al FC Barcelona, tras ser silbado y maltratado por la afición del club merengue.
Cabe señalar que el contrato de Vinicius con Real Madrid finaliza en el 2027.
Por ahora, la realidad deportiva se mantiene sin cambios: Vinícius Júnior continúa siendo una pieza importante del proyecto del Real Madrid, mientras el club y el jugador gestionan su futuro contractual con total discreción.
En España se especula de que la llegada de Mbappé ha opacado a Vinicius y eso no ha sido bien visto por el brasileño.