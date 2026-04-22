"Barcelona intentará fichar a Vinicius”: la bomba que suelta Albert Lesán

"A Vini le han silbado en el Madrid. Y hay gente en el Barça que está viendo la oportunidad de hacer un “Figo”. Hay gente en el Barça que cree en Vini. Hay gente en el Barça que cree en Vini. Es brasileño, como Deco. Hay gente en la Secretaría Técnica del Barça que ve que Vini queda libre en un año", señaló el periodista Albert Lesán dejando la bomba de que el brasileño podría tener una oportunidad en el equipo culé.